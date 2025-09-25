ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Varun Grah Margi 2025: વક્રી માંથી માર્ગી થઈ વરુણ ગ્રહ 3 રાશિવાળાઓને કરશે માલામાલ, જાણો કઈ તારીખથી પલટી મારશે ભાગ્ય

Varun Grah Margi 2025: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં 9 ગ્રહોમાં નેપચ્યૂન એટલે કે વરુણ ગ્રહનો સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી પરંતુ વેસ્ટર્ન એસ્ટ્રોલોજીમાં વરુણ ગ્રહ ને એક મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ તરીકે જોવામાં આવે છે. નેપચ્યૂન ગ્રહ કલ્પના, ભ્રમ, રહસ્યનો કારક ગ્રહ છે. તેના પ્રભાવથી વ્યક્તિના મનમાં નવા વિચારો જન્મે છે. 
 

Updated:Sep 25, 2025, 05:07 PM IST

નેપચ્યૂન એટલે કે વરુણ ગ્રહ

નેપચ્યૂન એટલે કે વરુણ ગ્રહ 5 જુલાઈ 2025 થી વક્રી અવસ્થામાં છે. પરંતુ હવે 159 દિવસ પછી 10 ડિસેમ્બરે વરુણ ગ્રહ માર્ગી થશે. વરુણ ગ્રહના માર્ગી થવાથી 3 રાશિના લોકોને શુભ અને સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળશે. આ 3 રાશિઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.   

કર્ક રાશિ

વરુણ ગ્રહના માર્ગી થવાથી કર્ક રાશિના લોકોને માનસિક રીતે સકારાત્મર પરિવર્તન જોવા મળશે. પૈસાની તંગીથી છુટકારો મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને સફળતા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલું કામ પુરું થશે. વરુણ ગ્રહના માર્ગી થવાથી સમસ્યાઓનો અંત આવી જશે. જીવનમાં પ્રેમનું આગમન થશે અને માતા-પિતા સાથે સંબંધો સુધરશે.   

તુલા રાશિ

વરુણ ગ્રહના માર્ગી થવાથી તુલા રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. જીવનમાં મોટું પરિવર્તન આવી શકે છે. આ પરિવર્તન વિચારોમાં સકારાત્મકતા લાવશે. સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રે એક્ટિવ યુવાનોનું કરિયર ઊંચાઈ પહોંચશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. ધન પ્રાપ્તિના યોગ સર્જાતા જણાય છે. કરજથી મુક્તિ મળશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ

વરુણ ગ્રહના માર્ગી થવાથી વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને લાભ થઈ શકે છે. સંબંધો સુધરશે. ઘરનું વાતાવરણ સકારાત્મક થશે. કરિયરમાં ઉન્નતિ થશે. ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થશે. ધનની તંગી દુર થશે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ સુધરશે.  

