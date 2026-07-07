Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /મીન રાશિમાં વરુણ વક્રી: 158 દિવસ સુધી 4 રાશિઓને મળશે અપાર સફળતા, નોકરી-વેપારમાં ધનલાભનો યોગ

મીન રાશિમાં વરુણ વક્રી: 158 દિવસ સુધી 4 રાશિઓને મળશે અપાર સફળતા, નોકરી-વેપારમાં ધનલાભનો યોગ

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 07, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:11 PM IST

7 જુલાઈ 2026ના વરૂણ ગ્રહ મીન રાશિમાં વક્રી ચાલ શરૂ કરશે. જ્યોતિષ અનુસાર વરૂણ એટલે કે નેપ્ચ્યુનનું વક્રી થવું ચાર રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. આ જાતકોને જીવનમાં મોટી સફળતા મળશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

1/5

જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે કોઈપણ ગ્રહની ચાલમાં ફેરફાર થાય છે તો તેની અસર બધી રાશિઓ પર પડે છે. 7 જુલાઈ 2026ના વરૂણ ગ્રહ મીન રાશિમાં ઉલ્ટી ચાલ શરૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે અને 13 ડિસેમ્બર સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે. મહત્વનું છે કે જ્યોતિષમાં વરૂણને આધ્યાત્મ, અંતર્જ્ઞાન, કલ્પનાશીલતા અને રચનાત્મકતાનો કારક માનવામાં આવે છે. તો મીન વરૂણની પ્રિય રાશિ છે. તેવામાં આ રાશિમાં ગ્રહનું વક્રી થવું કેટલાક જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. જ્યોતિષ અનુસાર આ રાશિઓને કરિયરમાં જબરદસ્ત સફળતા મળશે. આવો તમને જણાવીએ આ ચાર રાશિઓ કઈ છે.

વૃષભ રાશિ (Taurus) 2/5

વૃષભ રાશિ (Taurus)

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે વરૂણની વક્રી ચાલ લાભકારી સાબિત થશે. કરિયર અને ધનના મામલામાં સફળતા મળશે. કરિયરમાં બમ્પર ઉછાળ જોવા મળશે. નોકરીમાં લોકોને પ્રમોશન મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. પગારમાં મોટો વધારો જોવા મળી શકે છે. આ દરમિયાન નોકરીમાં મોટી ઓફર મળી શકે છે. અટવાયેલા પ્રોજેક્ટ બીજીવાર શરૂ થશે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિનો સંકેત મળી રહ્યો છે.

કર્ક રાશિ (Cancer) 3/5

કર્ક રાશિ (Cancer)

કર્ક રાશિના જાતકો માટે વરૂણની ઉલ્ટી ચાલ ફાયદાકારક સાબિત થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. તમને દરેક કામમાં બોસનો સહયોગ મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમે તમારી અલગ ઓળખ બનાવવામાં સફળ થશો. વિદેશમાં નોકરી મેળવવાનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે. અટવાયેલા કામ પૂરા થશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio)4/5

વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio)

વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે વરૂણનું વક્રી થવું શુભ સાબિત થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં જબરદસ્ત સુધાર આવશે. ક્રિએટિવ ફીલ્ડ સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટી સફળતા મળશે. તમે નવા વિચાર પર કામ કરશો. બિઝનેસમાં નવી ઊંચાઈ મેળવી શકો છો. પૈતૃક સંપત્તિથી પણ સારો લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

મીન રાશિ (Pisces) 5/5

મીન રાશિ (Pisces)

મીન રાશિના જાતકો માટે પણ વરૂણની વક્રી ચાલ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને કરિયરમાં મોટી સફળતા મળશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળશે. નવા કામની શરૂઆત પણ કરી શકો છો. બિઝનેસનો વિસ્તાર થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળવા અને પગાર વધવાની સંભાવના છે.  

TAGS:
varun ulti chaal 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જામનગરના શ્રદ્ધાળુનું અમરનાથ યાત્રામાં હાર્ટ એટેકથી નિધન: પવિત્ર ગુફાથી થોડે જ દૂર..
A MAN FROM JAMNAGAR12 min ago
2
India vs England32 min ago
3
gujarat34 min ago
4
E20 Petrol controversy44 min ago
5
Gujarat Monsoon 20261 hr ago