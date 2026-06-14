/Varun Vakri July 2026: વરૂણ 159 દિવસ વક્રી રહી આ 4 રાશિઓને કરાવશે ફાયદો, નોકરી-વેપારમાં થશે લાભ

Varun Vakri July 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર વરૂણ ગ્રહ 7 જુલાઈ 2026થી 13 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી વક્રી રહેશે. જેનાથી ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. જાતકોની સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે છે અને ક્રિએટિવિટી પણ વધી શકે છે.
Varun Vakri July 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં વરૂણ ગ્રહ રહસ્ય, આધ્યાત્મ અને અંતર્જ્ઞાનના કારક છે. આ વર્ષે વરૂણ 159 દિવસ સુધી વક્રી થઈ દરેક 12 રાશિઓ પર શુભ-અશુભ અસર પાડશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં વરૂણ ગ્રહ 7 જુલાઈ 2026ના દિવસે સાંજે 4.22 કલાકે વક્રી થશે અને 13 ડિસેમ્બર 2026 સુધી આ અવસ્થામાં રહેશે. જેનાથી ચાર રાશિના જાતકોને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
મેષ રાશિના લોકો માટે વરૂણનું વક્રી થવું સકારાત્મક પરિણામ આપી શકે છે. નાણાકીય ક્ષેત્રે સફળતા મળી શકે છે. કામમાં પણ સફળતા મળવાનો યોગ છે. જાતકોને પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થઈ શકે છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલશે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત થશે.
કર્ક રાશિના જાતકો માટે વરૂણનું વક્રી થવું ઘણી મુશ્કેલી દૂર કરી શકે છે. ઘરમાં કોઈ વિઘ્ન વગર માંગલિક કાર્ય સંપન્ન થશે. જાતકોની રચનાત્મકતા વધશે. માનસિક પરેશાની દૂર થશે. સમાજમાં સન્માન વધશે. કરિયરમાં પ્રગતિનો માર્ગ ખુલશે અને ધનલાભ થશે.
વરૂણની વક્રી ચાલ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે લાભનો માર્ગ ખોલશે. બેંક બેલેન્સ વધશે અને જમીન ખરીદવાની તક મળી શકે છે. જાતકને બિઝનેસમાં લાભ થઈ શકે છે. અચાનક ધનલાભનો યોગ બની રહ્યો છે. સફળતા મળવાથી આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. જૂનું દેવું ઉતરશે.
मीन राशि के लोगों के लिए वरुण का वक्री होना शुभ होगा. जातकों को बड़ी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है. समाज में अलग पहचान बनेगी और बड़े लोगों से बातचीत होगी. रुका काम पूरा होगा और अटका धन प्राप्त होगा. नए विचारों पर काम करने का मौका मिल सकता है.
મીન રાશિના લોકો માટે વરૂણનું વક્રી થવું શુભ થશે. જાતકોને લાંબી યાત્રા પર જવાની તક મળી શકે છે. સમાજમાં અલગ ઓળખ બનશે અને મોટા લોકો સાથે વાતચીત થશે. અટવાયેલા કામ પૂરા થશે અને ધન પ્રાપ્તિ થશે. નવા વિચારો પર કામ કરવાની તક મળી શકે છે.