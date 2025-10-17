ધનતેરસ પહેલા શુક્રએ બદલ્યું નક્ષત્ર, આ 3 રાશિઓને નોકરી અને વ્યવસાયમાંથી મળશે અપાર સંપત્તિ !
Shukra Gochar: 17 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બપોરે શુક્ર ગ્રહ હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ્યો, જેનાથી પ્રેમ, વૈવાહિક જીવન અને નાણાકીય બાબતો પર શુભ અસર પડી. જ્યોતિષીના મતે, આ ગોચર ખાસ કરીને ત્રણ રાશિઓને લાભ કરશે. ચાલો જાણીએ કે આ કઈ ભાગ્યશાળી રાશિ છે જેમને તેમની નોકરી અને વ્યવસાયમાં અપાર સંપત્તિ પ્રાપ્ત થશે.
Shukra Gochar: પ્રેમ, સુંદરતા, કલા, આનંદ અને વૈવાહિક સુખ-સુવિધાઓ માટે જવાબદાર ગ્રહ શુક્ર, આજે, શુક્રવાર, 17 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ પોતાનું નક્ષત્ર બદલી ચૂક્યો છે. શુક્રનો આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ધનતેરસના તહેવારના એક દિવસ પહેલા થાય છે, જેને જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
દૃક પંચાંગ અનુસાર, શુક્ર 17 ઓક્ટોબરની બપોરે ઉત્તરાફાલ્ગુનીથી હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. હસ્ત નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર ત્રણ રાશિઓના કારકિર્દી, નોકરી, વ્યવસાય, સંબંધો અને સુખ-સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર સકારાત્મક ફેરફારો લાવે તેવી શક્યતા છે.
વૃષભ: હસ્ત નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર વૃષભ રાશિ માટે ખાસ શુભ ફળ લાવે છે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં નવી તકો ખુલી શકે છે. પ્રમોશન, બોનસ, ઓફર વગેરે શક્ય છે. જૂના રોકાણો કે પ્રોજેક્ટ્સમાંથી નફો થવાની શક્યતા છે. સુખ-સુવિધાઓ અને વૈભવમાં વધારો થઈ શકે છે. ઘર, વાહન, કલા વસ્તુઓ વગેરે પર ખર્ચ થઈ શકે છે, પરંતુ તે સંતોષકારક પરિણામો આપશે. તમે તમારી છબી, વાતચીત કૌશલ્ય અને આકર્ષણમાં સુધારો જોશો. વ્યવસાયિક સંપર્કો પણ વધી શકે છે. ખર્ચ પર નજર રાખો અને દેખાડા માટે વધુ પડતો ખર્ચ ટાળો.
કન્યા: આ ગોચર કન્યા રાશિ માટે અણધાર્યા લાભ અને તકો લાવશે. વ્યવસાય કે રોજગારમાં એવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થશે જ્યાં તમારી મહેનત અને ક્ષમતાઓને ઓળખવામાં આવશે. ભાગીદારી, ગ્રાહક અને સહકાર્યકર સંબંધોમાં સુધારો થશે. કલા, ડિઝાઇન, સુંદરતા અને ફેશન જેવા ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકો ખાસ લાભ અનુભવી શકે છે. નાણાકીય વ્યવહારો અને રોકાણ યોજનાઓ ફળદાયી બની શકે છે. વૈવાહિક અને રોમેન્ટિક સંબંધોમાં મધુરતા અને સંવાદિતા પ્રવર્તશે, મનોબળ અને ખુશીમાં વધારો થશે.
ધન: ધન રાશિના નોકરીયાત અને વ્યવસાયિક બંને લોકો માટે આ સમય ખાસ કરીને અનુકૂળ રહેશે. નવા વ્યવસાયિક કરાર, વિસ્તરણ, અથવા નવા પ્રોજેક્ટ્સની શરૂઆત શક્ય છે. આવક અને નફામાં વધારો થઈ શકે છે. વિદેશમાં વિસ્તરણ, આવકના સ્ત્રોતોમાં વધારો, અથવા રોકાણ યોજનાઓથી નફો શક્ય છે. સામાજિક માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે. તમારી છબી અને વ્યક્તિત્વનું સન્માન કરવામાં આવશે. જોકે, કાર્યભાર ભારે હોઈ શકે છે, તેથી સંતુલન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos