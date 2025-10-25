ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

4 રાશિ માટે શુક્ર લઈને આવ્યો છે ગોલ્ડન ટાઈમ, નવેમ્બર શરૂઆતથી જ થશે નાણાકિય લાભ !

Shukra Rashi Parivartan: નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતથી શુક્ર કન્યા રાશિમાંથી ગોચર કરશે અને પોતાની રાશિ, તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્રને પ્રેમ, સુંદરતા, ભૌતિક સુખ, સંપત્તિ અને સંબંધોનો કારક માનવામાં આવે છે, તેથી આ ગોચર ઘણા લોકોના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવશે.
 

Updated:Oct 25, 2025, 04:45 PM IST

Shukra Rashi Parivartan: 2 નવેમ્બર, 2025ના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યા પછી, શુક્રનો ઘણી રાશિઓ પર સકારાત્મક પ્રભાવ પડશે. આ રાશિના જાતકોને નાણાકીય સુખાકારીમાં સુધારો અને કારકિર્દીની નવી તકોનો અનુભવ થશે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે અનુકૂળ રહેશે, જ્યારે પ્રેમ સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે.   

જો કે, આ સમય દરમિયાન કેટલાક લોકોએ માનસિક સંતુલન અને સંબંધોમાં સંતુલન જાળવવાની જરૂર પડશે. એકંદરે, તુલા રાશિમાં શુક્રનું આ ગોચર જીવનના દરેક પાસાઓ કારકિર્દી, પૈસા, સંબંધો અને આત્મવિશ્વાસ પર સકારાત્મક અસર કરશે. શુક્રની ચાલમાં પરિવર્તન સાથે કઈ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકશે તે જાણીએ.  

તુલા રાશિ: શુક્રનો તુલા રાશિમાં પ્રવેશ શુભ રહેશે. વૈવાહિક જીવન અને પ્રેમ સંબંધો મધુર બનશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં, ખાસ કરીને ભાગીદારી અથવા પ્રોજેક્ટ્સમાં નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. નાણાકીય પરિસ્થિતિ મજબૂત થશે, પરંતુ વધુ પડતો ખર્ચ ટાળો. સામાજિક માન-સન્માન વધશે, અને તમને મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે, પરંતુ તણાવ ટાળવા માટે હળવા અને સંતુલિત દિનચર્યા જાળવો.  

મીન રાશિ: પૂર્વજોની મિલકત, સંપત્તિ અને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની તકોમાંથી લાભ શક્ય છે. મુસાફરી પણ શક્ય છે, ખાસ કરીને કામ અને અભ્યાસ માટે. પરિવારના સભ્યો મદદરૂપ થશે. નાણાકીય બાબતોમાં સમજદાર બનો અને નાના ખર્ચાઓ પર નજર રાખો. હળવી કસરત અને ધ્યાન સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક શાંતિ માટે ફાયદાકારક રહેશે.  

કર્ક રાશિ: સામાજિક માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને મિત્રો અને સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. કાર્યસ્થળ પર સફળતાની તકો વધશે. મુસાફરી અને નવા સંપર્કો તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિ સારી રહેશે, પરંતુ ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે, પરંતુ તમે થોડો થાક અનુભવી શકો છો, તેથી નિયમિત આરામ કરો.  

કન્યા રાશિ: કારકિર્દી અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આ સમય તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારી મહેનતનું ફળ મળશે, અને પરીક્ષાઓ અથવા સ્પર્ધાઓની તૈયારી કરનારાઓ સફળ થવાની સંભાવના છે. રોકાણના નિર્ણયો સમજદારીપૂર્વક લો. ઘરમાં શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિ રહેશે, અને તમને પરિવારનો સહયોગ મળશે. સંબંધો મધુર બનશે. તમારી લાગણીઓને અચાનક વધઘટ ન થવા દેવાનું ધ્યાન રાખો, અને સંયમ રાખો.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

