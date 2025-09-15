આજથી શુક્ર સિંહ રાશિમાં બિરાજમાન, 9 ઓક્ટોબર સુધી આ રાશિવાળા જલસા કરશે, બંપર આકસ્મિક ધનલાભના યોગ
shukra gochar 2025: 15 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ શુક્ર રાશિ બદલીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. શુક્રના આ મહત્વપૂર્ણ ગોચરથી કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ જ ઉત્તમ સમય શરૂ થઈ રહ્યો છે.
આજથી શુક્ર સિંહ રાશિમાં બિરાજશે. સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્યદેવ છે. ધનના દાતાનું ગોચર આર્થિક સ્થિતિ અને પ્રેમ જીવનમાં મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે. પંચાંગ મુજબ શુક્રએ 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ સોમવારે લગભગ 12.23 (AM) ના રોજ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ રાશિમાં 9 ઓક્ટોબરની સવાર લગભગ 10.53 મિનિટ સુધી રહેશે. જ્યોતિષાચાર્યો મુજબ શુક્રનું ગોચર સિંહ રાશિમાં થવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. જે તમારી લવ લાઈફ, ધન, સ્વાસ્થ્ય અને કરિયર પર પોઝિટિવ ઈફેક્ટ લાવી શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યની સિંહ રાશિમાં શુક્રનું ગોચર લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ ગોચર તમારા પંચમ ભાવમાં રહેશે. તમારું આકર્ષણ વધશે. આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલશે. વ્યવસાયમાં સારો નફો થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
સૂર્યની સિંહ રાશિમાં શુક્રનું ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ ગોચર તમારા દ્વિતિય ભાવમાં થશે. નવી તકો મળશે. વેપારમાં મજબૂતી આવશે. નાણાકીય મામલાઓમાં જો કે સાવધાની વર્તવી. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં મોટો સુધારો આવી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું ગોચર ફાયદાકારક ગણાઈ રહ્યું છે. આ ગોચર તમારી રાશિના પ્રથમ ભાવે હશે. આત્મવિશ્વાસ મહેસૂસ કરશો. લવ લાઈફ સારી રહેશે. તમારી મહેનતનું ફળ મળશે. દરેક કામમાં સફળતાના યોગ છે. સિંગલ જાતકો માટે માંગા આવી શકે છે. ધન લાભના યોગ બનશે.
