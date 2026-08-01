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Shukra Gochar 2026: કન્યા રાશિમાં શુક્ર, આવનારા 30 દિવસ સુધી, 3 રાશિઓ કમાશે ખૂબ પૈસા !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 01, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:14 PM IST

Shukra Gochar 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં, સુખ, સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ અને પ્રેમ માટે જવાબદાર ગ્રહ શુક્ર ચોક્કસ સમયગાળા પછી પોતાની રાશિ બદલે છે. આજે, ઓગસ્ટ 2026ની શરૂઆત સાથે, શુક્ર પોતાનો માર્ગ બદલીને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી શુક્રના આ રાશિ પરિવર્તનને ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. 
 

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Shukra Gochar 2026: કન્યા રાશિમાં શુક્રનું ગોચર કેટલાક ખાસ યોગોનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે, જે ઘણી રાશિઓના લોકોના જીવન પર સકારાત્મક અસર કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કેટલીક રાશિઓને કારકિર્દી, વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોમાં બમ્પર લાભ થવાની સંભાવના છે. ચાલો જાણીએ શુક્રના આ ગોચર દરમિયાન કઈ રાશિઓ સૌથી ભાગ્યશાળી રહેશે.  

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જ્યારે પણ ગુરુ શુક્ર પોતાની સ્થિતિ બદલે છે, ત્યારે તે વ્યક્તિના ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ, પ્રેમ જીવન, વૈવાહિક જીવન અને નાણાકીય સ્થિતિ પર સીધી અસર કરે છે. કન્યા રાશિમાં શુક્રનું આગમન કલા, મીડિયા, ફેશન, નાણાકીય અને વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક છે. આ ગોચરને કારણે અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ વેગ મેળવે છે, અને સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થાય છે.  

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વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે, જે તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવી શકે છે. જો તમે નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ એક સારો સમય છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મધુરતા વધશે અને તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશીઓ આવશે.  

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સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના જાતકોને આ ગોચર દરમિયાન અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. તેમને તેમના પરિવાર સાથે ધાર્મિક અથવા શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવાની તક મળી શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને કાર્યસ્થળ પર તેમના કાર્ય માટે પ્રશંસા મળશે. તમને પ્રમોશન અથવા વૃદ્ધિના સમાચાર મળી શકે છે.  

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ધન રાશિ: ધન રાશિ માટે, આ શુક્ર ગોચર કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર સફળતા લાવે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી મહત્વાકાંક્ષાઓ પૂર્ણ થશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. ઉદ્યોગપતિઓ કોઈ મોટા સોદાથી નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
venus transit 2026
Shukra gochar 2026
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