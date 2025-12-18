ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

48 કલાક બાદ શુક્ર કરવા જઈ રહ્યો છે ગોચર, આ 5 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ !

Shukra Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્રને સુખ, સુંદરતા, પ્રેમ, આકર્ષણ, સંપત્તિ અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે શુક્ર કુંડળીમાં મજબૂત સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે તે વ્યક્તિના જીવનમાં સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ અને પ્રગતિ લાવે છે.

Updated:Dec 18, 2025, 05:04 PM IST

Shukra Gochar: 20 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ શુક્ર તેની સ્થિતિ બદલવાનો છે. આ દિવસે, શુક્ર વૃશ્ચિક રાશિ છોડીને ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, શુક્રનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ રહેશે. આ ગોચરની અસર માત્ર કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોને મજબૂત બનાવશે નહીં, પરંતુ પ્રેમ જીવનમાં પણ સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. શુક્રનું પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆત કરશે.   

તુલા રાશિ: શુક્ર, તુલા રાશિનો અધિપતિ ગ્રહ છે, તેથી આ ગોચર તમારા માટે ખાસ શુભ રહેશે. નાણાકીય લાભ અને માનસિક શાંતિમાં વધારો થવાની શક્યતા રહેશે. પારિવારિક જીવન સુખદ રહેશે, અને તમને તમારા ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ મળશે. સંબંધો ગાઢ બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે, આ સમય અભ્યાસ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળ સાબિત થઈ શકે છે. એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય તમારા પક્ષમાં જઈ શકે છે.  

સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે, શુક્રનું ગોચર આકર્ષણ અને લોકપ્રિયતામાં વધારો કરશે. લોકો તમારા શબ્દો અને વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત થશે, જેના કારણે તમારા સામાજિક વર્તુળમાં વિસ્તરણ થશે. કારકિર્દીની નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે, ખાસ કરીને સર્જનાત્મક, મીડિયા, ફેશન અથવા ગ્લેમર સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં. તમારા પ્રેમ જીવનમાં જૂની ગેરસમજોનો અંત આવશે. રોકાણ નફાકારક હોવાનું સૂચવવામાં આવે છે, અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનશે.

મીન રાશિ: મીન રાશિ માટે, આ શુક્ર ગોચર કારકિર્દીની પ્રગતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી છબી મજબૂત થશે, અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી સંતુષ્ટ થશે. પ્રેમ જીવનમાં સ્થિરતા વધશે, અને અપરિણીત વ્યક્તિઓને આશાસ્પદ પ્રસ્તાવો મળી શકે છે. નાણાકીય સુખાકારીમાં સુધારો થશે, અને ભૂતકાળના પ્રયત્નો સકારાત્મક પરિણામો આપશે.  

મેષ રાશિ: શુક્રનું આ ગોચર મેષ રાશિના ભાગ્યમાં વળાંક સાબિત થશે. વિદેશ બાબતોમાં સફળતા શક્ય છે. નોકરી અને કારકિર્દીમાં નવી તકો ઉભરી આવશે, અને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાના સંકેત છે. પ્રેમ સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે અને પરસ્પર મતભેદો ઉકેલાશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, અને મુસાફરી પણ શક્ય છે.  

ધન રાશિ: શુક્રનો તમારી રાશિમાં પ્રવેશ તમારા આત્મવિશ્વાસ, વ્યક્તિત્વ અને આકર્ષણને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે. કારકિર્દી, પ્રેમ અને નાણાકીય બાબતોમાં નવી શરૂઆતના સંકેતો છે. નેટવર્કિંગ મજબૂત થશે, અને તમારી સામાજિક છબી સુધરશે. અટકેલા લગ્ન સંબંધિત બાબતોમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

