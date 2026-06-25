Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /સિંહ રાશિમાં શુક્ર-કેતુની યુતિ, આ 3 રાશિઓનું અચાનક વધશે બેંક બેલેન્સ, રૂપિયાના થશે ઢગલા !

સિંહ રાશિમાં શુક્ર-કેતુની યુતિ, આ 3 રાશિઓનું અચાનક વધશે બેંક બેલેન્સ, રૂપિયાના થશે ઢગલા !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 25, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:01 PM IST

Shukra Ketu Yuti : 4 જુલાઈ, 2026થી સિંહ રાશિમાં શુક્ર અને કેતુની યુતિ બનવા જઈ રહી છે. ત્યારે આ દુર્લભ ખગોળીય ઘટનાને કારણે કઈ ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકશે અને કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતો પર કેવી અસર થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

1/5

Shukra Ketu Yuti : જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, 4 જુલાઈ, 2026ના રોજ શુક્ર સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. કેતુ પહેલેથી જ સિંહ રાશિમાં હોવાથી, ત્યાં શુક્ર-કેતુ યુતિ બનાવશે. આ અવકાશી ઘટના 30 જુલાઈ સુધી રહેશે. આ યુતિ ચોક્કસ રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થવાની છે.

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

આ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો જમીન, મિલકત અને વાહનો અંગે ખુશીમાં વધારો થવાના મજબૂત સંકેતો લાવે છે. તમે તમારા લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થશો. નાણાકીય મોરચે સમય અનુકૂળ છે. તમે કોઈ શુભ પ્રસંગે પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. આ સમયગાળો વ્યવસાયિકો માટે પણ નફાકારક સાબિત થશે.

વૃશ્ચિક રાશિ3/5

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો તેમના જીવનસાથી માટે કારકિર્દીમાં પ્રગતિ લાવશે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને કાર્યસ્થળ પર પ્રશંસા મળશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાથી માનસિક શાંતિ મળશે. 

તુલા રાશિ4/5

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ નાણાકીય સ્થિરતા લાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ આવશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. રોકાણ માટે આ ઉત્તમ સમય છે. તમે તમારા કારકિર્દીમાં મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ મેળવી શકો છો. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળશે, જેનાથી તમે ખુશ રહેશો. 

5/5

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

TAGS:
Venus Ketu Conjunction
july rashifal

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શ્રેયસ ઐયરના ઇન્સ્ટાગ્રામ બાયોમાં રહસ્યમય તારીખ, જાણો શું છે 'Second DOB'નો અર્થ
Shreyas Iyer35 min ago
2
LPG Rule Change36 min ago
3
8th Pay Commission1 hr ago
4
Spiny Gourd1 hr ago
5
Passport1 hr ago