સૂર્યની રાશિમાં પાપી ગ્રહ કેતુ સાથે શુક્રની યુતિ, આ રાશિવાળાને અકલ્પનીય બંપર ધનલાભ કરાવશે! સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો
શુક્રના ગોચર કરતાની સાથે જ સિંહ રાશિમાં શુક્ર અને કેતુની યુતિ થઈ છે. સૂર્યની રાશિમાં શુક્ર અને કેતુની યુતિ બનવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને જબરદસ્ત પરિણામ મળી શકે છે.
હાલ સિંહ રાશિમાં શુક્ર અને કેતુ બિરાજમાન છે. આ રાશિના સ્વામી સૂર્ય છે. 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ શુક્રેએ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. જ્યાં પહેલેથી જ માયાવી ગ્રહ કેતુ બિરાજમાન છે. શુક્રના ગોચર કરતાની સાથે જ સિંહ રાશિમાં શુક્ર અને કેતુની યુતિ બનેલી છે. પંચાંગ મુજબ 9 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે શુક્ર રાશિ પરિવર્તન કરીને સિંહ રાશિમાંથી અલવિદા કરશે. આવામાં કેટલીક રાશિના જાતકો માટે કેતુ અને શુક્રની આ યુતિ ખુબ ખાસ ગણાઈ રહી છે. સિંહ રાશિમાં કેતુ અને શુક્રની આ યુતિ જે 8 ઓક્ટોબર સુધી તે કોના માટે લાભકારી સાબિત થઈ શકે તે ખાસ જાણો.
મિથુન રાશિ
સિંહ રાશિમાં કેતુ અને શુક્રની આ યુતિ મિથુન રાશિના જાતકો માટે લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. ધન વૃદ્ધિના યોગ છે. લાઈફમાં ભરપૂર રોમાંસ રહેશે. ધર્મ કર્મમાં તમારું મન લાગશે. લગ્ન માટે સારા માંગા આવી શકે છે. વેપારમાં સ્થિતિ મજબૂત રહેશે.
ધનુ રાશિ
સિંહ રાશિમાં કેતુ અને શુક્રની યુતિ ધનુ રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. નવી ઉર્જા મહેસૂસ કરશો. જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો. મન તમારું પ્રસન્ન રહેશે. પૈસા કમાવવાની નવી નવી તકો કે આઈડિયા મળી શકે છે. સંબંધોમાં સુધાર થશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિમાં કેતુ અને શુક્રની યુતિ આ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક ગણવામાં આવી રહી છે. આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. ધનલાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. પ્રેમસંબંધ ગાઢ થશે. બિઝનેસમાં પ્રોફિટ થઈ શકે છે. પોઝિટિવ મહેસૂસ કરશો.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
