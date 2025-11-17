ડિસેમ્બરમાં 4 વખત ચાલ બદલશે શુક્ર, આ 4 રાશિવાળાને કરોડપતિ બનાવશે ધનના દાતા! સફળતા કદમ ચૂમશે
ડિસેમ્બર મહિનો ગ્રહ ગોચરની રીતે ખુબ ખાસ રહેવાનો છે. બાકી ગ્રહોની વાત છોડો...જો શુક્રની જ વાત કરીએ તો શુક્રની ચાલ પણ ખુબ જ ખાસ છે. ડિસેમ્બર 2025માં શુક્ર 4 વખત ચાલ બદલશે અને 5 રાશિના જાતકોને નોટોમાં આળોટતા કરી દેશે.
ધન સમૃદ્ધિ, રોમાંસ, વૈભવ અને વિલાસતાના કારક ગ્રહ શુક્ર ડિસેમ્બરમાં 5 રાશિવાળા પર તો જાણે પૈસાનો વરસાદ કરે તેવા યોગ બને છે. 9 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ શુક્ર અનુરાધા નક્ષત્રમાંથી નીકળીને જયેષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ત્યારેબાદ 19 ડિસેમ્બરે શુક્ર દક્ષિણમર્ગી થશે. 20 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ શુક્ર ગોચર ક રીને વૃશ્ચિક રાશિમાંથી ધનુ રાશિમાં જશે. 30 ડિસેમ્બરનારોજ શુક્ર મૂળ નક્ષત્રમાંથી નીકળીને પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ કારણે ડિસેમ્બરમાં શુક્રની ચાલમાં 4 વાર મહત્વના પરિવર્તન જોવા મળશે અને 5 રાશિવાળાને શુભ ફળ આપશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ડિસેમ્બર મહિનો ખુબ સારો રહેશે. આ જાતકોને ધન સંપત્તિ મળશે. પર્સનલ લાઈફમાં પણ ખુશહાલી રહેશે. માન સન્માન વધશે. આર્થિક યોજનાઓ સફળ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. માનસિક શાંતિ મળશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ડિસેમ્બર મહિનો ખુબ સારો રહેશે. સૌભાગ્ય અને ધનવૈભવ વધશે. આ સાથે જ જીવનમાં પ્રેમ અને રોમાન્સ વધશે. કળા અને સંગીતમાં રસ વધશે. તમે સુંદરતા તરફ આકર્ષાશો. નાનું રોકાણ લાભ કરાવશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે ડિસેમ્બર 2025નો સમય સુખ સમૃદ્ધિ અને પ્રેમ લઈને આવશે. ઘરમાં સંબંધો સારા થશે. નોકરી અને કારોબારમાં પ્રગતિ થશે. રોકાણથી લાભ થશે. માનસિક સંતુલન જાળવી રાખશો તો ફાયદામાં રહેશો.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય ખુબ શુભ રહેશે. તુલા રાશિના સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે અને આ રાશિના જાતકોને સૌથી વધુ ફાયદો કરાવી શકે છે. દરેક જગ્યાએ ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. ધન વધશે, નવા લાભદાયી સંપર્કો થશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિવાળા માટે પણ ડિસેમ્બર 2025માં શુક્રનો પ્રભાવ રહેશે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. મિત્રો અને પરિજનો દરેક સંજોગોમાં સહયોગ આપશે. રોકાણથી લાભ થશે. સામાજિક માન સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
