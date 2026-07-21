/23 જુલાઈએ શુક્ર-શનિનો ષડાષ્ટક યોગ: આ 4 રાશીઓ માટે વરદાન સમાન, થશે અચાનક ધન લાભ!

23 જુલાઈ 2026ના શુક્ર-શનિ એકબીજાથી 150 ડિગ્રી પર આવી ષડાષ્ટક યોગનું નિર્માણ કરશે. શુક્ર અને શનિ આપસમાં મિત્ર ગ્રહ માનવામાં આવે છે, તેથી બંને વચ્ચે બનનાર ષડાષ્ટક દ્રષ્ટિ યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે.
જ્યારે કુંડળીમાં બે ગ્રહ એકબીજાથી છઠ્ઠા અને આઠમાં ભાવમાં સ્થિત હોય છે, તો તેની વચ્ચે ષડાષ્ટક યોગ બને છે. 23 જુલાઈએ શનિ શુક્રથી આઠમાં સ્થાન પર રહેશે, તો શુક્ર શનિથી છઠ્ઠા સ્થાન પર રહેશે. બંને ગ્રહો વચ્ચે બનનાર 6-8 નો સંબંધ 4 રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. આ જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે. આવકમાં વધારો થશે. આવો જાણીએ કઈ તે કઈ રાશિઓ છે જેના માટે આ યોગ વરદાન સમાન સાબિત થશે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-શનિનો ષડાષ્ટક યોગ શુભ સાબિત થશે. કરિયરમાં નવી તક મળશે. વેપાર કરી રહેલા જાતકોને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે. કાર્યોમાં સફળતા મળશે. અટવાયેલા કામ પુરા થશે. રોકાણથી સારો લાભ મેળવવામાં સફળ રહેશો. અનેક માધ્યમોથી ધન પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મળશે. યાત્રાથી લાભ મેળવવામાં સફળ રહેશો. ધર્મ-કર્મના કામમાં રૂચિ વધશે.
કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-શનિનો ષડાષ્ટક યોગ શુભ સાબિત થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. નવું કામ શરૂ કરી શકો છો. ઈચ્છીત નોકરી મળવાની સંભાવના છે. ધન પ્રાપ્તિના નવા માર્ગ ખુલશે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામમાં સફળતા મળશે. વિદેશી સંપર્કથી લાભ મળશે. મકાન ખરીદવાનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે.
તુલા રાશિના જાતકો માટે ષડાષ્ટક યોગ શુભ સાબિત થશે. ધન-ધાન્યમાં વૃદ્ધિ થશે. કોઈ કામમાં મોટી સફળતા મળવાનો યોગ છે. નવી નોકરી મળી શકે છે. ઘર-પરિવારમાં માહોલ મંગલમય રહેશે. કોઈ મોટા ખુશીના સમાચાર મળી શકે છે. ભાગીદારીમાં કામ લાભ કરાવશે. વાહન સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
શનિનો ષડાષ્ટક યોગ તમારા માટે સકારાત્મક જોવા મળી રહ્યો છે. અટવાયેલા ધનની પ્રાપ્તિ થશે. કોઈ જૂના રોકાણથી આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. કોઈ ધાર્મિક યાત્રા પર પણ જઈ શકો છો. જીવનસાથી પાસેથી કોઈ ખુશખબર સાંભળવા મળી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતાના આધારે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.