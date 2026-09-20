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3 ઑક્ટોબરથી શુક્ર અસ્ત, 42 દિવસ સુધી આ 3 રાશિઓ પર થશે નોટોનો વરસાદ!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 20, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:43 PM IST

Shukra Vakri Lucky Zodiac Signs: શુક્ર 3 ઓક્ટોબરે તુલા રાશિમાં વક્રી થશે અને લગભગ 42 દિવસ સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, માલવ્ય પંચમહાપુરુષ રાજયોગ અને લક્ષ્મી નારાયણ યોગનો પ્રભાવ પણ અનુભવાશે. શુક્રની વક્રી ગતિ મેષ, મિથુન અને કર્ક રાશિ માટે સકારાત્મક ફેરફારો લાવી શકે છે.
 

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Shukra Vakri Lucky Zodiac Signs: સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિનો ગ્રહ શુક્ર 3 ઓક્ટોબરે વક્રી થશે. આનો અર્થ એ છે કે શુક્રની વક્રી ગતિ આ દિવસે શરૂ થશે. આ પછી, શુક્ર 14 નવેમ્બર સુધી વક્રી રહેશે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે શુક્રની વક્રી ગતિ ત્રણ રાશિઓ માટે સારી છે. તે આ ત્રણ રાશિઓને તેમના કારકિર્દી, વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોમાં જબરદસ્ત લાભ લાવી શકે છે. ચાલો વિગતો શોધીએ.  

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મિથુન રાશિ: શુક્રનું વક્રી થવું મિથુન રાશિના લોકો માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, મંગળ બીજા ભાવમાં રહેશે, અને શુક્ર અને રાહુ વચ્ચે સીધો ત્રિગુણ સંબંધ બનશે. આ તેમના આત્મવિશ્વાસ, હિંમત અને બહાદુરીને અસર કરી શકે છે. નવા વિચારો સર્જનાત્મકતામાં વધારો કરી શકે છે. ડિજિટલ માર્કેટિંગ, સામગ્રી બનાવટ અથવા શેરબજારમાં સંકળાયેલા લોકોને નાણાકીય લાભની તકો મળી શકે છે. નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, અને તેઓ જૂના દેવા અથવા લોનમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે.  

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મેષ રાશિ: શુક્રની વક્રી ગતિ મેષ માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. શુક્ર આ રાશિના સાતમા ઘરમાં વક્રી થશે. આ સંબંધો અને ભાગીદારીને અસર કરી શકે છે. સંબંધોમાં નવા અને સુંદર ફેરફારો થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને નફો કમાવવાની તક મળી શકે છે. નવા વ્યવસાયિક વિચારો ઉભરી આવશે, અને બજારમાં તમારી હાજરી સ્થાપિત કરવામાં સફળતા મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સમય અનુકૂળ જણાય છે.  

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કર્ક રાશિ: શુક્રનું વક્રી થવું કર્ક રાશિના લોકો માટે ઘણી રીતે મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે. શુક્ર તમારા ચોથા ભાવમાં વક્રી થશે, જેના કારણે આ ભાવમાં માલવ્ય રાજયોગ સર્જાશે. ગુરુ લગ્નમાં ઉચ્ચ સ્થાન ધરાવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમને માનસિક શાંતિ મળી શકે છે અને તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધી શકે છે. તમે પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો, અને ઘરમાં ખુશ વાતાવરણ પ્રવર્તી શકે છે. કોઈ જૂના વિવાદ અથવા કોર્ટ કેસમાં રાહત મળવાના સંકેતો છે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

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Shukra Vakri 2026 rashifal
Shukra Vakri 2026 horoscope

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