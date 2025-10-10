100 વર્ષ બાદ બન્યો જબરદસ્ત સંયોગ, આજથી આ રાશિવાળાનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, અપાર ધનલાભના યોગ
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ કરવા ચોથ પર સૂર્ય અને શુક્રનો દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ શુક્રને લક્ઝી , ધન વૈભવ, ઐશ્વર્ય, ભૌતિક સુખ અને વૈવાહિક જીવનના કારક ગણવામાં આવે છે. જ્યારે સૂર્યદેવને આત્મવિશ્વાસ, માન સન્માન, પ્રતિષ્ઠા, સરકારી નોકરી અને પિતાના કારક ગણવામાં આવે છે. આ બંને ગ્રહોની યુતિ 10 ઓક્ટોબરે થઈ રહી છે. આ યુતિ કન્યા રાશિમાં થઈ રહી છે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ શકે છે. ધન સંપત્તિમાં અપાર વધારો થઈ શકે છે. વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. જાણો લકી રાશિઓ વિશે...
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને સૂર્યનો સંયોગ સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી ગોચર કુંડળીથી ધન અને વાણીના સ્થાને બની રહી છે. આથી આ દરમિયાન તમને આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. આ દરમિયાન આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલવાથી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. કોઈ જૂનું અટકેલું ધન પાછું મળવાની શક્યતા છે. શારીરિક ઉર્જા અને ઉત્સાહમાં વધારો થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વાણીનો પ્રભાવ વધશે.
કન્યા રાશિ
શુક્ર અને સૂર્યની યુતિ મીન રાશિના લોકોને સકારાત્મક રહી શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી ગોચર કુંડળીથી પ્રથમ સ્થાને બની રહી છે. આથી આ દરમિયાન વિચારેલી યોજનાઓ સફળ થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થશે. નોકરીયાતોનું પ્રમોશન થઈ શકે છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ફાયદો થઈ શકે છે. પરિણીત લોકોનું લગ્ન જીવન ખુશનુમા રહેશે. જીવનસાથીની પ્રગતિ થઈ શકે છે. અપરિણીત લોકોને લગ્નના માંગા આવી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
શુક્ર અને સૂર્યની યુતિ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને કરિયર અને કારોબારની રીતે શુભ રહી શકે છે. કારણ કેઆ યુતિ તમારી રાશિથી કરિયર અને કારોબારના ભાવ પર બનશે. કામકાજમાં સારી પ્રગતિના યોગ છે. કરિયરમાં ઝડપથી ઉન્નતિ થશે. નવી તકો અને પ્રોજેક્ટ્સ હાથ લાગી શકે છે. વેપારીઓનો સારો એવો ધનલાભ થઈ શકે છે. કારોબારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે. તમારી અંદર એક અલગ જ લીડરશીપ ક્વોલિટી જોવા મળશે. કાર્યસ્થળ પર પોતાને સાબિત કરશો. જેનાથી અધિકારીઓ પણ ખુબ પ્રસન્ન રહેશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
