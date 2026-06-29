/જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં શુક્રનું ગોચર, સિંહમાં પહોંચી 4 રાશિઓને બનાવશે માલામાલ

ભૌતિક સુખ અને પ્રેમના કારક ગ્રહ શુક્ર 4 જુલાઈએ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે. આ ગોચરને કારણે કેટલાક જાતકોને જીવનમાં બમ્પર લાભ થઈ શકે છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
શુક્ર ગ્રહ જુલાઈ મહિનામાં રાશિ પરિવર્તન કરશે. શુક્રનું ગોચર 4 જુલાઈએ સાંજે 7 કલાક 18 મિનિટ પર થશે. શુક્ર ગ્રહ 1 ઓગસ્ટ સુધી સિંહ રાશિમાં રહેશે. ભોગ-વિલાસ, પ્રેમ અને રચનાત્મકતાના કારક ગ્રહ શુક્રનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આવો આ રાશિઓ વિશે જાણીએ.
શુક્રનું આ ગોચર તમારી રાશિથી પાંચમાં ભાવમાં થશે. આ ગોચર તમને શિક્ષણ, પ્રેમ સંબંધો અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં સુખદ ફળ આપી શકે છે. જે લોકો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમાં લાગ્યા છે, તેને સફળતા મળી શકે છે. તો રોકાણથી બમ્પર ધનલાભ થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં શુક્ર ગોચર નિખાર લાવશે અને સિંગલ લોકોને જુલાઈમાં પાર્ટનર મળી શકે છે. અધુરા કાર્યો પૂરા થશે.
શુક્રનું ગોચર તમારા ધન ભાવ એટલે કે બીજા ભાવમાં થશે. આ ગોચરને કારણે તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થઈ શકે છે. કેટલાક લોકોને મનપસંદ જગ્યાએ નોકરી મળવાનો યોગ છે. જો તમે રચનાત્મક કાર્ય કરો છો તો તમારી ખ્યાતિ વધી શકે છે. પૈતૃક કારોબાર કરનારને શુક્ર દેવ માલામાલ કરી શકે છે. ઘરના લોકોની સાથે સમય પસાર કરવાની તક મળી શકે છે.
શુક્રનું ગોચર તમારા લગ્ન ભાવમાં થશે. આ ગોચરને કારણે તમારૂ આકર્ષણ વધી શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જે લોકો પોતાનો બિઝનેસ કરવાનો વિચાર બનાવી રહ્યાં છે, તેને સફળતા જુલાઈમાં મળવાનો યોગ છે. જૂના સંપર્ક દ્વાર કમાણીનો યોગ પણ છે. તમારી બચતમાં વધારો થશે. આ રાશિના જાતકોને માતા-પિતાનો સહયોગ દરેક ક્ષેત્રમાં મળી શકે છે.
તમારા લગ્ન ભાવમાં તમારી રાશિના સ્વામી શુક્રનું ગોચર થશે. તેથી તમને નવા સ્ત્રોતથી આવક મળી શકે છે. કેટલાક લોકો નોકરીની સાથે કોઈ કામ જુલાઈમાં શરૂ કરી શકે છે. તુલા રાશિના જાતકોના ફસાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. જો તમે શેર બજારમાં રોકાણ કરો છો તો લાભ થઈ શકે છે. મોટા ભાઈ-બહેનોની સલાહ કામ આવી શકે છે.