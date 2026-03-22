ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોશુક્રનું મેષમાં ગોચર, પાંચ રાશિના જાતકોને મળશે અપાર ધન-સંપત્તિ, પ્રેમમાં મળશે સફળતા

શુક્રનું મેષમાં ગોચર, પાંચ રાશિના જાતકોને મળશે અપાર ધન-સંપત્તિ, પ્રેમમાં મળશે સફળતા

Shukra Gochar 2026: ધન, વિલાસિતા, પ્રેમ જેવા ભૌતિક સુખોના દાતા શુક્ર ગ્રહ ગોચર કરી મંગળની રાશિ મેષમાં આવી રહ્યાં છે. દૃક પંચાગ અનુસાર શુક્ર 26 માર્ચ 2026ની સવારે 5.13 કલાકે મેષમાં જશે અને 5 રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ આપશે.

Updated:Mar 22, 2026, 09:56 AM IST

શુક્રનું ગોચર

1/6
image

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્ર ગ્રહને શુભ ગ્રહોની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવે છે, કારણ કે શુક્ર જ ધન-વૈભવ, સુંદરતા અને પ્રેમ આપે છે. જીવનમાં સુખ-સુવિધા મળે છે. તેથી શુક્રનું ગોચર મહત્વનું માનવામાં આવે છે. 26 માર્ચ 2026ના શુક્ર ગોચર કરી રાશિચક્રની પ્રથમ રાશિ મેષમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર 16 એપ્રિલ 2026 સુધી મેષ રાશિમાં રહેશે. જાણો શુક્રની રાશિથી પાંચ રાશિના જાતકોને મહાલાભ થશે.

મિથુન રાશિ

2/6
image

મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું ગોચર દાંપત્ય જીવનમાં પ્રેમ વધારશે. લવ કપલ્સ પણ સાથે સારો સમય પસાર કરી શકે છે, તેનો સંબંધ એક પગલું આગળ વધશે. નોકરી કરનારની પ્રગતિ થઈ શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળવાનો યોગ છે. તો વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મળી શકે છે.

કર્ક રાશિ

3/6
image

કર્ક રાશિના જાતકોને શુક્રનું રાશિ પરિવર્તન લાભ આપશે. કારોબારી જાતકો માટે આ સમય સારો છે. નફામાં વધારો થશે. નવી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. દિલની જગ્યાએ મગજથી નિર્ણય લો. માન-સન્માન વધશે. તેવામાં જે લોકો નોકરી કે વિદેશ અભ્યાસ માટે જવા ઈચ્છે છે તેને સફળતા મળી શકે છે.

તુલા રાશિ

4/6
image

તુલા રાશિના લોકો માટે શુક્રનું રાશિ પરિવર્તન કામકાજ માટે સારૂ રહેશે. નવી તક મળી શકે છે. સાથે તમે જે કામ કરશો, તેમાં પણ સફળતા મળશે. ઘરમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. પ્રમોશન મળવાનો યોગ છે. લવ પાર્ટનરનો પ્રેમ મળશે.

મકર રાશિ

5/6
image

મકર રાશિના જાતકો માટે શુક્ર ગોચર સારૂ રહેશે. કેટલાક લોકોને ધનલાભ થઈ શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળવાની આશા છે. જેનાથી તમારી આર્થિક મજબૂતી વધશે. તેવા કામ જે પૈસાની કમીને કારણે અટવાયેલા હશે, તે પૂરા થશે. જમીન-સંપત્તિ સાથે વિવાદ ઉકેલાશે.

મીન રાશિ

6/6
image

મીન રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો કષ્ટદાયી સમય ચાલી રહ્યો છે પરંતુ શુક્ર ગોચરનો આ સમય મીન રાશિ માટે સારો રહેશે. આર્થિક મુશ્કેલી દૂર થશે, પૈસા વધશે. સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા મામલા હલ થવાથી તમને રાહત મળશે. ઘરમાં ખુશી અને પ્રેમનું વાતાવરણ રહેશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

Shukra gochar 2026april rashifal march 2026

Trending Photos