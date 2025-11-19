ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર આ 5 રાશિઓ માટે છે વરદાન, અચાનક પલટાશે કિસ્મત; થશે બેશુમાર ધનલાભ!

Shukra Gochar 2025: 29 નવેમ્બર 2025ના રોજ પ્રેમ, સૌંદર્ય, વિલાસિતા અને સમૃદ્ધિનો કારક ગ્રહ શુક્ર અનુરાધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શનિના પ્રભાવવાળું આ નક્ષત્ર સ્થિરતા, દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિ અને ભાવનાત્મક સંતુલન દર્શાવે છે. જ્યારે શુક્ર આ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે સંબંધો, આર્થિક બાબતો, કરિયર અને વ્યક્તિગત જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળે છે. આ ગોચરનો પ્રભાવ બધી રાશિઓ પર પડશે, પરંતુ 5 રાશિઓ એવી છે જેના માટે આ સમય કોઈ વરદાનથી ઓછો નહીં હોય.

વૃષભ રાશિ

શુક્ર તમારી જ રાશિનો સ્વામી છે. તેથી શુક્રનું આ ગોચર તમારા માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. અટકેલા રૂપિયા મળવાની સંભાવના છે. પ્રેમ સંબંધોમાં મજબૂતી આવશે. દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા આવશે. નવા વાહન, પ્રોપર્ટી અથવા લક્ઝરી વસ્તુઓની ખરીદીનો યોગ બનશે. વૃષભ રાશિના જાતકો આ સમયગાળા દરમિયાન આર્થિક અને માનસિક રીતે પોતાને ખૂબ જ મજબૂત અનુભવશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું અનુરાધા નક્ષત્રમાં ગોચર ભાગ્યને મજબૂત બનાવશે. પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારી મળવાના યોગ બનશે. પબ્લિક રિલેશન અને સોશિયલ ઇમેજ મજબૂત બનશે. સરકારી કાર્યોમાં સફળતા મળશે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કોઈ કામનો લાભ મળશે. તમારી નેતૃત્વ ક્ષમતામાં નિખાર આવશે અને તમને લોકોનો સહયોગ પણ મળશે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિનો પણ શુક્ર ગ્રહ સ્વામી છે, તેથી આ ગોચર વિશેષરૂપે શુભ રહેશે. દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા આવશે. નવી પાર્ટનરશિપથી લાભ થઈ શકે છે. વેપારમાં તેજી આવશે. રોકાણથી સારું રિટર્ન મળવાની સંભાવના છે. ભાવનાત્મક સંતુલન અને માનસિક શાંતિ પણ તમને મજબૂત બનાવશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય નવી આશાઓ લઈને આવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ અને વિદેશ યાત્રાના યોગ બનશે. આધ્યાત્મિક ગતિવિધિઓમાં રુચિ વધશે. કારકિર્દીમાં નવી તકો પ્રાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને જીવનમાં નવી દિશા અને આત્મવિશ્વાસ પ્રદાન થશે.

મીન રાશિ

મીન રાશિ માટે શુક્રનું આ ગોચર ભાવનાત્મક પૂર્ણતા અને આર્થિક મજબૂતી બન્ને આપશે. પ્રેમ સંબંધોમાં તીવ્રતા આવશે. અપરિણીતોને લગ્ન પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. ક્રિએટિવ કાર્યોમાં ઉન્નતિ થશે. ધન-સંપત્તિમાં વૃદ્ધિના અનેક યોગ બનશે.  

