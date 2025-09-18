ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શુક્રનું પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 5 રાશિઓની બદલશે તકદીર, થશે માલામાલ અને જીવનમાં આવશે સુખ-સમૃદ્ધિ!

Shukra Nakshatra Gochar 2025: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ શુક્ર પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ ખાસ સંયોગથી કેટલીક રાશિઓને વિશેષ લાભ થવાની સંભાવના છે. ચાલો જાણીએ કે કઈ 5 રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર પડશે.

Updated:Sep 18, 2025, 10:38 PM IST

પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે શુક્ર

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને સુંદરતા, પ્રેમ, વૈભવ, કલા, આનંદ અને સંબંધોનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે શુક્ર પોતાના જ શાસિત નક્ષત્ર પૂર્વા ફાલ્ગુનીમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ જીવનના વિવિધ પાસાઓ પર અસર કરે છે. આ નક્ષત્ર ઐશ્વર્ય, પ્રેમ, આનંદ અને સર્જનાત્મકતાનું પ્રતીક છે.

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિનો સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે, તેથી તેનો પ્રભાવ ખૂબ જ સકારાત્મક રહેશે. સંબંધોમાં સુમેળ વધશે. બિઝનેસ અને રોકાણોથી સારો નફો મળશે. વૈવાહિક જીવન અને પ્રેમ સંબંધો મજબૂત બનશે. ધન અને વૈભવની પ્રાપ્તના સંકેતો છે.

મિથુન રાશિ

શુક્ર ગ્રહના આ ગોચરનો પ્રભાવ મિથુન રાશિના જાતકો પર પણ સકારાત્મક પડશે. શુક્રના પ્રભાવથી સંદેશાવ્યવહાર, મીડિયા, લેખન, કલા અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે સંકળાયેલા જાતકોને સફળતા મળશે. વિદેશ યાત્રા અને અભ્યાસ માટે નવી તકો મળી શકે છે. સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા અને સહયોગ મળશે. સર્જનાત્મકતા અને બૌદ્ધિક ક્ષમતામાં વધારો થશે.

સિંહ રાશિ

શુક્રનું પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. કલા, સંગીત, ફિલ્મ અને સર્જનાત્મક ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા જાતકોને મોટો લાભ થઈ શકે છે. પ્રેમ અને વૈવાહિક જીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માન પણ વધશે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો પર પણ શુક્રના નક્ષત્ર ગોચરનો વિશેષ પ્રભાવ જોવા મળશે. કારણ કે શુક્ર આ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. આકર્ષણ અને વ્યક્તિત્વમાં સુધારો થશે. પ્રેમ સંબંધો અને વૈવાહિક જીવનમાં સફળતા મળશે. સમાજમાં નવા સંબંધો અને તકો ઉભરી આવશે. કરિયર અને બિઝનેસમાં પ્રગતિ થવાની સંભાવના છે.

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે પણ શુક્રનું આ ગોચર શુભ પરિણામો આપશે. ભાવનાત્મક સંતુલન અને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. આધ્યાત્મિક માર્ગ પર આગળ વધવાની તકો મળશે. સંગીત, કલા અને સર્જનાત્મકતા સંબંધિત કાર્યમાં લાભ થશે. પ્રેમ અને વૈવાહિકમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે.  

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

