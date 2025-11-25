ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શુક્ર બનાવશે માલવ્ય મહાપુરુષ રાજયોગ, 2026થી આ રાશિના લોકોના શરૂ થશે સારા દિવસો !

Shukra Gochar: વર્ષ 2026ની શરૂઆત માલવ્ય રાજયોગથી થશે, જે જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ યોગ છે. જ્યારે પણ આ યોગ રચાય છે, ત્યારે તે ઘણી રાશિઓ માટે શુભ લાભ લાવે છે.
 

Updated:Nov 25, 2025, 11:18 AM IST

1/6
image

Shukra Gochar: વર્ષ 2026ની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ નવું વર્ષ ઘણા શુભ યોગો અને દુર્લભ સંયોગો સાથે શરૂ થશે. પંચાંગ અનુસાર, વર્ષ 2026ની શરૂઆત માલવ્ય મહાપુરુષ રાજયોગથી થશે, કારણ કે શુક્ર વર્ષની શરૂઆતમાં તેની ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં પ્રવેશ કરશે. આ રાજયોગની રચના ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિ લાવશે.  

2/6
image

2026ની શરૂઆતમાં માલવ્ય રાજયોગ દુર્લભ અને અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે શુક્ર, તેની ઉચ્ચ રાશિ અથવા પોતાની રાશિમાં, મધ્ય ઘરમાં સ્થિત હોય છે, જે ખાસ પરિણામો આપે છે. તે સારા નસીબ, સમૃદ્ધિ, સુમેળભર્યા સંબંધો, નાણાકીય લાભ અને આરામદાયક જીવન પર સીધી અસર કરે છે.  

3/6
image

મિથુન રાશિ: આ રાશિ માટે, 2026માં માલવ્ય મહાપુરુષ રાજયોગ નાણાકીય સ્થિરતા અને માનસિક શાંતિ લાવશે. અગાઉ અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ આગળ વધશે. પરિવારમાં મોટા પરિવર્તનના સંકેતો રાહ જોઈ રહ્યા છે. પ્રેમ અને વૈવાહિક સંબંધોમાં સુમેળ વધશે. આત્મવિશ્વાસ વધવાથી નવી જવાબદારીઓ આવી શકે છે. જૂના દેવા અથવા નાણાકીય સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવવા લાગશે. કુટુંબ અને પારિવારિક સમસ્યાઓ ઓછી થશે.  

4/6
image

મીન રાશિ: 2026ની શરૂઆતમાં બનતો માલવ્ય રાજયોગ મીન રાશિ માટે અણધારી કારકિર્દી લાભ લાવશે. અધિકારીઓ અથવા વરિષ્ઠ લોકો તરફથી સહયોગ મળશે. સ્થાવર મિલકત, મિલકત અથવા મોટા રોકાણો માટેની તકો ખુલશે. તમારા જીવનસાથીના સહયોગથી, અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે. પરિવારમાં ખુશીઓ વધશે. તમારી કારકિર્દી ધીમે ધીમે સુધરશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.  

5/6
image

ધન રાશિ: માલવ્ય રાજયોગ ધન રાશિ માટે સુવર્ણ યુગની શરૂઆત કરી શકે છે. વૈભવી વસ્તુઓ, મિલકત, વાહનો અથવા મોટા રોકાણો માટેની તકો ઊભી થઈ શકે છે. નોંધપાત્ર નાણાકીય સફળતાની સંભાવના છે. વૈવાહિક જીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. વિશ્વાસ મજબૂત થશે. લાભદાયી ભાગીદારી આપવામાં આવશે. નોકરી સંબંધિત દબાણ ઘટશે. કાર્યસ્થળ પર માન વધશે.  

6/6
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Shukra gochar 2026shukra gochar in vrishbhavenus transit 2026venus transit in taurusshukra gochar make Malavya RajyogMalavya Rajyoga 2026Malavya Rajyoga 2026 benefitsastrology todayvenus make Malavya Mahapurush RajyogMalavya Mahapurush Rajyog 2026horoscope 2026Gujarati Newsspiritual news

Trending Photos