શુક્ર મેષ રાશિમાં કરશે પ્રવેશ, આ 5 રાશિના જાતકોને મળશે ભાગ્યનો સાથ, આ રાશિના જાતકોને મળશે જીવનસાથી !

Venus Transit: 26 માર્ચે શુક્ર મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શુક્રને પ્રેમ, આરામ અને ખુશીનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યારે શુક્ર શુભ હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિ જીવનમાં કોઈપણ પ્રકારની અછતથી મુક્ત હોય છે. શુક્ર આરામદાયક જીવન પ્રદાન કરે છે.
 

Updated:Mar 23, 2026, 02:42 PM IST

Venus Transit: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગ્રહોની ગતિનું વિશેષ મહત્વ છે. ખાસ કરીને જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાની રાશિ બદલે છે, ત્યારે તે બધી 12 રાશિઓને અસર કરે છે. કેટલીક રાશિઓ શુભ પરિણામોનો અનુભવ કરે છે, જ્યારે અન્ય અશુભ પરિણામોનો અનુભવ કરે છે. 26 માર્ચે શુક્ર પરિવર્તન કરશે.   

જ્યારે શુક્ર પોતાની રાશિ બદલે છે, ત્યારે તે દરેક રાશિને અસર કરે છે. આ ગોચર બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ આ સમય પાંચ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. આ રાશિઓને સંપૂર્ણ ભાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

સિંહ રાશિ: શુક્રનું ગોચર સિંહ રાશિના લોકો માટે નવી તકો લાવશે. કાર્યસ્થળ પર સફળતાના સંકેતો છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. પરિવારમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો હવે પૂર્ણ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે, અને પ્રમોશનની તક મળી શકે છે.  

મિથુન રાશિ: આ ગોચર મિથુન રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક હોઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને સારા પરિણામો મળી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લોકોને પણ ફાયદો થઈ શકે છે. પરિણીત યુગલોને તેમના સંબંધોમાં નિકટતા વધશે. પ્રેમ જીવનમાં પણ પ્રગતિ કરવાની તક મળશે. કેટલાક સંબંધો લગ્ન તરફ પણ દોરી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના વરિષ્ઠ લોકોનો સહયોગ મળશે, જેનાથી તેમના કાર્યમાં વૃદ્ધિ થશે.  

મીન રાશિ: આ ગોચર મીન રાશિના લોકોને પૈસાની દ્રષ્ટિએ રાહત આપશે. ક્યાંક અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. નાણાકીય સમસ્યાઓ ઓછી થશે. મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં પણ લાભ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનશે.

મકર રાશિ: આ ગોચર મકર રાશિના લોકો માટે પણ ફાયદાકારક રહેશે. જમીન અથવા મિલકત સંબંધિત જૂના વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. તમે ઘર અથવા કાર ખરીદવાની યોજના બનાવી શકો છો. એકંદરે, આ સમય તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે, અને ઘણા કાર્યો પૂર્ણ થતા જણાશે.  

કર્ક રાશિ: આ સમય કર્ક રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશનની શક્યતા છે. વ્યવસાયિકોને નફો જોવા મળી શકે છે. સામાજિક સન્માન વધશે. મિલકત સંબંધિત કોઈપણ ચાલી રહેલા મામલામાં સકારાત્મક પરિણામો મળી શકે છે. વિદેશમાં તકો શોધતા લોકોને પણ સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Venus Transit in Aries 2026Shukra rashi parivartanmesh rashiVenus transit effectshoroscope Venus transitShukra GocharRashifalGujarati Newsspiritual news

