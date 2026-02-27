ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

માર્ચની શરૂઆતમાં શુક્ર બનાવશે માલવ્ય રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોને મળશે પૈસા, પ્રમોશન અને સુખ !

Venus Transit: 2 માર્ચ, 2026ના રોજ શુક્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે માલવ્ય રાજયોગ અથવા લક્ષ્મી યોગ બનાવશે. જાણો કે આ ખાસ યોગથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે, જે સંપત્તિ, પ્રમોશન અને સમૃદ્ધિ લાવશે.
 

Updated:Feb 27, 2026, 07:37 PM IST

1/6
image

Venus Transit: વૈદિક જ્યોતિષમાં, શુક્રને સંપત્તિ, પ્રેમ, લગ્ન અને સુખ-સુવિધાઓ માટે જવાબદાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે જેમની કુંડળીમાં શુક્ર મજબૂત હોય છે તેમને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ તેમજ નાણાકીય સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ કારણ છે કે શુક્રના રાશિ પરિવર્તનની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, શુક્ર લગભગ દર 26 દિવસે પોતાનું રાશિ પરિવર્તન કરે છે. હાલમાં, તે કુંભ રાશિમાં છે, પરંતુ 2 માર્ચે સવારે 1.01 વાગ્યે મીનમાં પ્રવેશ કરશે અને 26 માર્ચ સુધી ત્યાં રહેશે. નોંધપાત્ર રીતે, મીનને શુક્રનું ઉચ્ચ રાશિ માનવામાં આવે છે, તેથી અહીં પ્રવેશ કરીને, શુક્ર માલવ્ય રાજયોગ અથવા લક્ષ્મી યોગ બનાવશે.

2/6
image

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શુક્ર તેના ઉચ્ચ રાશિ મીન અથવા તેના પોતાના રાશિ વૃષભ અને તુલા, તેમજ જન્માક્ષરના કેન્દ્ર ગૃહો (1લા, 4થા, 7મા, અથવા 10મા ભાવ)માં સ્થિત હોય ત્યારે લક્ષ્મી યોગ રચાય છે. તે પંચ મહાપુરુષ યોગમાં શામેલ છે અને ધન, સમૃદ્ધિ અને સુખ આપે છે.  

3/6
image

મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિ માટે, આ ઝડપી કારકિર્દી પ્રગતિ માટેનો સમય હોઈ શકે છે. નેતૃત્વના ગુણોમાં સુધારો થશે. મોટી જવાબદારી ધારણ કરી શકાય છે. અભ્યાસ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે આ અનુકૂળ સમય છે, ખાસ કરીને વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. રોકાણ પણ નફો આપે તેવી શક્યતા છે.  

4/6
image

મેષ રાશિ: આ યોગ મેષ રાશિ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. અટકેલા કામ ફરી શરૂ થઈ શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન, ઉન્નતિ અથવા પગારમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ સારો નફો જોવા મળી શકે છે. પ્રેમ અને વૈવાહિક જીવનમાં પણ સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે.  

5/6
image

કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના લોકોને આ સમય દરમિયાન અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. મિલકત સંબંધિત લાભ પણ શક્ય છે. આ સમય દરમિયાન તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ ઝુકાવ ધરાવી શકો છો, જે તમારા મનને શાંતિ આપશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવશો. લગ્નના પ્રસ્તાવો પણ આવી શકે છે.

6/6
image

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Malavya Rajyog 2026venus transit 2026venus in piscesLakshmi Yog astrologyShukra gochar 2026exalted Venus PiscesPanch Mahapurush RajyogAries Gemini Cancer horoscopeVenus transit effectsAstrology predictions 2026Gujarati Newsspiritual news

Trending Photos