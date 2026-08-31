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Shukra Gochar 2026: 2 સપ્ટેમ્બરે શુક્રનું તુલા રાશિમાં ગોચર, આ 3 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા, ચમકશે ભાગ્ય !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 31, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:10 AM IST

Shukra Gochar 2026: શું તમે જાણો છો કે 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ રચાતો માલવ્ય રાજયોગ 3 રાશિના જાતકોના ભાગ્યમાં વૈભવી જીવન અને અપાર સંપત્તિ લાવશે? ચાલો જાણીએ તે રાશિઓ વિશે.
 

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Shukra Gochar 2026: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, રાક્ષસ ગુરુ શુક્રને ધન, સમૃદ્ધિ, ભવ્યતા, સુંદરતા, પ્રેમ અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓનો આશ્રયદાતા માનવામાં આવે છે. 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ, શુક્ર પોતાની રાશિ, તુલામાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે પણ કોઈ ગ્રહ પોતાની રાશિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે તે અત્યંત શક્તિશાળી બને છે અને તેના શુભ પરિણામોને ગુણાકાર કરે છે.  

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તુલા રાશિમાં શુક્રનું આગમન માલવ્ય રાજયોગની શુભ સ્થિતિનું નિર્માણ કરશે. શુક્રનું પોતાની રાશિમાં ગોચર કલા, મીડિયા, ફેશન, વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોમાં મોટો વધારો લાવશે. આ ગોચર વરદાનરૂપ રહેશે, ખાસ કરીને ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે.  

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તુલા રાશિ: શુક્ર તમારી રાશિનો સ્વામી છે, અને આ ગોચર તમારા પ્રથમ (લગ્ન) ભાવમાં થશે, જે તમને માલવ્ય રાજયોગના સંપૂર્ણ લાભો લાવશે. તમારા આકર્ષણ અને આત્મવિશ્વાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. લોકો તમારા વિચારો અને કાર્ય નીતિથી પ્રભાવિત થશે. વ્યવસાય અભૂતપૂર્વ નફો પેદા કરશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે, અને ભાગીદારી સફળ રહેશે.  

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મિથુન રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, શુક્રનું આ ગોચર પાંચમા ભાવમાં (શિક્ષણ, શાણપણ, પ્રેમ અને અચાનક સંપત્તિનું) રહેશે. શેરબજાર, રોકાણ અથવા ગુપ્ત સ્ત્રોતો દ્વારા અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. કલા, લેખન અથવા સર્જનાત્મક ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલા લોકો નોંધપાત્ર સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં નવો વળાંક આવશે.  

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મકર રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, શુક્ર દસમા ભાવમાં (કામ અને કારકિર્દીના) ગોચર કરશે, જે વ્યાવસાયિક જીવનમાં ઉત્તમ પરિણામો લાવશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રમોશન, પગાર વધારો અથવા ઇચ્છિત નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. નવું વાહન, મિલકત અથવા મનપસંદ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ખરીદવાના સપના પૂર્ણ થઈ શકે છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Shukra Gochar 2 September 2026
Shukra Transit Impact Libra Gemini Capricorn

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