શુક્ર સૂર્યના નક્ષત્રમાં કરશે ગોચર, 17 ઓક્ટોબર સુધી 3 રાશિઓનું ભાગ્ય આપશે મજબૂત સાથ !

Venus Transit: 6 ઓક્ટોબરથી શુક્ર સૂર્યના ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાંથી ગોચર કર્યું છે. આ નક્ષત્રમાંથી આ ગોચર ચોક્કસ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે નોંધપાત્ર લાભ લાવી શકે છે.
 

Updated:Oct 07, 2025, 06:27 PM IST

Venus Transit: શુક્રનું ગોચર બધી 12 રાશિઓ પર અસર કરે છે. શુક્રને સુંદરતા, સુખ, પ્રેમ, લગ્ન અને વૈભવનો કારક માનવામાં આવે છે. પંચાંગ મુજબ, શુક્ર હાલમાં ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. શુક્ર 6 ઓક્ટોબરના રોજ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાંથી ગોચર કર્યું હતું.   

શુક્ર 17 ઓક્ટોબરના બપોર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. સૂર્ય ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રનો અધિપતિ છે. શુક્રની ગતિમાં ફેરફારની ચોક્કસ રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર પડશે. ચાલો જોઈએ કે શુક્રના સૂર્યના નક્ષત્રમાંથી ગોચર દરમિયાન કઈ રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો આવી શકે છે.  

સિંહ: શુક્રનું સૂર્યના નક્ષત્રમાંથી ગોચર સિંહ રાશિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમને તમારા મિત્રો અને કામ પર બોસ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને નાણાકીય મુશ્કેલીઓમાંથી રાહત મળી શકે છે. તમે નવા રોકાણ વિકલ્પો પર વિચાર કરી શકો છો. વિદેશ યાત્રાની પણ શક્યતા છે.  

મેષ: સૂર્યના નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર મેષ રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રશંસા મળશે. વ્યવસાયી લોકો માટે આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. નાની સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે, જે તમારા જીવનસાથીના સહયોગથી સરળતાથી ઉકેલી શકાય છે. તમે જેટલા નિર્ભય રહેશો, તેટલી વધુ સફળતા તમને મળશે.  

કન્યા: સૂર્યના નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર કન્યા રાશિના લોકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. શુક્રના શુભ પ્રભાવથી, તમારા બધા અટકેલા કામ શરૂ થશે. આ સમય કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. તમને સુખ અને સંપત્તિનો લાભ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની ખાતરી કરો.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

