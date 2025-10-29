ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

તુલસી વિવાહના દિવસે થશે શુક્રનું ગોચર, આ 3 રાશિના જાતકો પર પ્રસન્ન થશે દેવી લક્ષ્મી !

Shukra Gochar on Tulsi Vivah: આ વર્ષે તુલસી વિવાહ ફક્ત ધાર્મિક જ નહીં પણ ખૂબ જ ખાસ જ્યોતિષીય સંયોગ પણ લઈને આવે છે. 2 નવેમ્બરના રોજ, જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ અને તુલસી માતાના લગ્ન થશે, ત્યારે શુક્ર તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચર એકસાથે અનેક રાશિઓના જીવનમાં સંબંધોની મીઠાશ અને ભાગ્યનું તેજ વધારશે.

Updated:Oct 29, 2025, 10:09 AM IST

Shukra Gochar: આ વર્ષે, તુલસી વિવાહ 2 નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવશે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, દર વર્ષે કાર્તિક મહિનાના શુક્લ પક્ષ (વધતા ચંદ્ર)ની દ્વાદશી તિથિએ તુલસી વિવાહનો ભવ્ય ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. જ્યોતિષીઓના દૃષ્ટિકોણથી, આ વર્ષે તુલસી વિવાહ ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. તુલસી વિવાહના દિવસે શુક્ર તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. શુક્રના તુલા રાશિમાં પ્રવેશથી માલવ્ય રાજયોગ પણ સર્જાશે. તો, તુલસી વિવાહના દિવસે શુક્રના ગોચરથી કઈ રાશિના લોકોને લાભ થશે?  

તુલસી વિવાહ અને શુક્રના ગોચરનો યુતિ: તુલસી વિવાહના દિવસે શુક્રનું તુલા રાશિમાં ગોચર થવું એ ખૂબ જ શુભ સંયોગ માનવામાં આવે છે. તુલા રાશિ શુક્રની પોતાની રાશિ છે, તેથી આ ગ્રહ અહીં પોતાનો સંપૂર્ણ પ્રભાવ પાડે છે. જ્યારે શુક્ર તુલા રાશિમાં હોય છે, ત્યારે પ્રેમ, સુંદરતા અને ભાગીદારી સાથે સંકળાયેલી ઉર્જા ચરમસીમાએ હોય છે. તેથી, તુલસી વિવાહ જેવા પવિત્ર લગ્ન પ્રસંગે આ યુતિ વધુ શુભ માનવામાં આવે છે.  

તુલા રાશિ: શુક્ર તુલા રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યું છે. જૂની ગેરસમજો દૂર થશે. કંઈક નવું ખરીદવાની શક્યતા છે. તમે તમારા ઘરમાં સકારાત્મકતા અનુભવશો. સંબંધો ગાઢ બનશે. આ સમય લગ્ન માટે યોગ્ય લોકો માટે શુભ પ્રસ્તાવો લાવશે. તમારી વાણી અને વર્તન પણ કામ પર લોકોને પ્રભાવિત કરશે. આ સમય ઘર અને કારકિર્દી બંનેમાં સ્થિરતા અને ખુશી લાવશે.  

મીન રાશિ: શુક્રનું ગોચર મીન રાશિ માટે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. આ સમય મુસાફરી, ઉચ્ચ અભ્યાસ અને નવા અનુભવોથી ભરેલો રહેશે. વિદેશ સંબંધિત કામ અથવા સંપર્કો લાભ લાવશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પોતાનુંપણું વિકસશે. તુલસી વિવાહ જેવા શુભ પ્રસંગોએ કરવામાં આવેલ કોઈપણ કાર્ય સારા પરિણામ આપશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વિવાહિત જીવનમાં શાંતિ અને પરસ્પર સમજણ પણ વધશે.

કન્યા રાશિ: શુક્રનું ગોચર કન્યા રાશિના લોકો માટે લગ્નના પ્રસ્તાવ લાવી શકે છે. જે લોકો પોતાના સંબંધોમાં તણાવ અથવા અંતર અનુભવી રહ્યા છે તેમને હવે સમાધાનની તકો મળશે. સંબંધોમાં સુધારો થશે. કામકાજમાં નવા કરાર અથવા ભાગીદારીની તકો ઊભી થઈ શકે છે. ફેશન અને ડિઝાઇનિંગ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકોને ખાસ લાભ થશે. કોઈ અનુકૂળ નિર્ણય અથવા નવા સંબંધની શરૂઆત તમારા જીવનમાં કાયમી ખુશી લાવી શકે છે. તમે તમારા બાળકો સંબંધિત આનંદનો અનુભવ કરી શકો છો.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

