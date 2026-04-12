ગુજરાતના ભાણીબા હતા આશા ભોંસલે, તેમના માતા ગુજરાતી હતા! આ રીતે મળ્યા હતા તેમના માતા-પિતા

Veteran Singer Asha Bhosle Passed Away : હિન્દી સિનેમા જગતની દુખદભરી ખબર સામે આવી છે. સૂરોની મલ્લિકા અને જાણીતા ગાયિકા આશા ભોંસલેનું 92 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. ગંભીર માંદગીમાં પટકાયેલાં વરિષ્ઠ ગાયિકા અને દાદાસાહેબ ફાળકે ઍવોર્ડથી સન્માનિત આશા ભોંસલે હવે નથી રહ્યાં. ત્યારે તેમના નિધનથી ગુજરાતીઓમાં શોક વ્યાપી ગયો છે. જો બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે તેમનાં માતા ગુજરાતી હતા. 

Updated:Apr 12, 2026, 01:35 PM IST

400થી વધુ ગુજરાતી ગીતો ગાયા છે

દિગ્ગજ ગુજરાતી સંગીતકાર અવિનાશ વ્યાસ સાથે આશાજીને પારીવારિક ઘરોબો હતો અને તેમનાં આગ્લહથી આશાજીએ અનેક ગુજરાતી ફિલ્મોમાં ગીતો ગાયાં હતાં. તેમણે ગાયેલા ગુજરાતી ગીતો ગુજરાત રંગભૂમિ માટે યાદગાર નીવડ્યા છે. ખમ્મા મારા નંદાજીના લાલ, સોના વાટકડી રે, છાનું રે છપનું, હે રંગલો જામ્યો, ખમ્મા મારા નંદાજીના લાલ, માડી તારું કંકુ ખર્યું, સોના વાટકડી રે, લીલી લીલી ઓઢણી ઓઢી, છાનું રે છપનું કંઈ થાય નહીં, રૂપેરી રાતની, મુંને એકલી મેલીને, તારી વાંકી રે પાઘલડી, પાનીડા ગ્યાતાં કૂવે રે, લાગ્યો ચુંદડીએ રંગ લાગ્યો, મેરે પાલવડે જેવા ગીતોમાં આશા ભોંસલેનો અવાજ છે. 

પિતા મરાઠી, માતા ગુજરાતી

તેમનાં પિતા દીનાનાથ મંગેશકર ખૂબ જાણીતા શાસ્ત્રીય ગાયક અને સંગીતકાર હતા. દિનાનાથ એક મરાઠી સંગીતશાળામાં સંગીત શીખવવા જતાં ત્યારે ત્યાં આવતાં અન્ય સંગીત શિક્ષિકા નર્મદાબેન લાડ સાથે લગ્ન કર્યાં હતાં. નર્મદાબેનના પિતા બિલિમોરાના વતની હતા, પણ વર્ષોથી નાગપુર અને પુણે સ્થાયી થયા હતાં. 

આશાજીને ગુજરાતી આવડતી

અન્ય બિનગુજરાતી મહાનુભાવોની માફક આશાજી માત્ર "કેમ છો" પૂછવા પૂરતું નહિ, સાધારણ વાતચીત કરી શકે એટલું ગુજરાતી જાણતા હતા. કેટલાંક ગુજરાતી શબ્દોના સાચા ઉચ્ચારણ માટે અવિનાશ વ્યાસ તેમને આકરી મહેનત કરાવતાં હતાં એવું પણ તેમણે કેટલાંક ઈન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું હતું.

