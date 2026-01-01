3 મિનિટ 54 સેકન્ડનું એ વિવાદિત ગીત, જેણે 14 વર્ષ પહેલા તોડ્યા તમામ રેકોર્ડ; દીવાનગી એવી...લોકો છુપાઈ છુપાઈને જોતા હતા VIDEO
Vidya Balan Most Controversial Song: 46 વર્ષીય વિદ્યા બાલન છેલ્લા 20 વર્ષથી બોલિવૂડ પર રાજ કરી રહી છે. તેની અભિનય ક્ષમતા અને દરેક પાત્રમાં જીવ રેડવાની તેની કળાએ તેને બોલિવૂડની ખાસ અભિનેત્રીઓની યાદીમાં સામેલ કરી દીધી છે. પછી ભલે તે 'ભૂલ ભુલૈયા'ની મંજુલિકા હોય કે 'પરિણીતા'ની ભોળી છોકરી... વિદ્યા બાલન દરેક રોલમાં એટલી સહજતાથી ફિટ થઈ જાય છે કે લોકો તેની દરેક ફિલ્મની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. પરંતુ, આજે અમે તમને 1 જાન્યુઆરીએ જન્મેલી આ અભિનેત્રીના એક એવા ગીત વિશે જણાવીશું જે ખૂબ જ વિવાદિત રહ્યું હતું. આ ગીતના બોલ એટલા બોલ્ડ હતા કે તે સમયે તેણે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં હંગામો મચાવી દીધો હતો.
સૌથી વિવાદિત ગીત
વિદ્યા બાલન અને નસીરુદ્દીન શાહ પર ફિલ્માવાયેલું આ ગીત ફિલ્મ 'ધ ડર્ટી પિક્ચર'નું છે. આ ફિલ્મ વર્ષ 2011માં રિલીઝ થઈ હતી, જેમાં વિદ્યા અને નસીરુદ્દીન ઉપરાંત ઈમરાન હાશ્મી અને તુષાર કપૂર પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન મિલન લુથરિયાએ કર્યું હતું.
4 મિનિટ 34 સેકન્ડના વીડિયોએ ધૂમ મચાવી
2 કલાક 24 મિનિટની આ ફિલ્મે થિયેટરોમાં એવો ભૂકંપ લાવ્યો હતો કે આખું થિયેટર સીટીઓથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. આ ફિલ્મ સાઉથની સિલ્ક સ્મિતાના જીવન પર આધારિત હતી. ફિલ્મમાં કુલ 6 ગીતો હતા, જેમાં 'ઊ લા લા' ગીત બપ્પી લહેરી અને શ્રેયા ઘોષાલ દ્વારા ગાવામાં આવ્યું હતું.
6 સુપરહિટ ગીતો
'ઇશ્ક સુફિયાના' મેલ વર્ઝન ગીત કમાલ ખાને ગાયું હતું, 'ઇશ્ક સુફિયાના' ફિમેલ વર્ઝન ગીત સુનિધિ ચૌહાણે ગાયું હતું, 'હનીમૂન કી રાત' ગીત સુનિધિ ચૌહાણે ગાયું હતું અને ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ ગીત શ્રેયા ઘોષાલ અને રાણા મઝુમદેરે ગાયું હતું.
આ ગીત આજે પણ સાંભળે છે લોકો
જો કે આ મૂવીના તમામ ગીતો હિટ રહ્યા હતા, પરંતુ 3 મિનિટ 54 સેકન્ડના આ (ઊ લા લા) ગીતે જે તોફાન મચાવ્યું હતું તે અજોડ હતું. તેના શબ્દો અને વિદ્યા બાલનનો બોલ્ડ ડાન્સ ખૂબ જ વાયરલ થયો હતો. આ ગીત બપ્પી લહેરી અને શ્રેયા ઘોષાલે ગાયું હતું.
ફિલ્મે તોડ્યા હતા રેકોર્ડ
આ ગીત અમિતાભ ભટ્ટાચાર્યએ લખ્યું હતું અને સંગીત વિશાલ-શેખરે આપ્યું હતું. નવાઈની વાત એ છે કે આ ગીત બનાવવામાં બહુ સમય લાગ્યો ન હતો. આ ફિલ્મે લોકપ્રિયતાના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા હતા. તે સમયે આ ફિલ્મ માત્ર 18 કરોડમાં બની હતી, જ્યારે તેણે વિશ્વભરમાં 117 કરોડનું કલેક્શન કર્યું હતું.
