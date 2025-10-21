Yearly horoscope: મેષ, વૃષભ, મિથુન, કર્ક, સિંહ અને કન્યા રાશિના જાતકો માટે કેવું રહેશે નવું વર્ષ? જાણો કેવા છે ગ્રહોના સંકેત
vikram samvat rashifal By Chirag Bejan Daruwalla: દેશભરમાં દિવાળી પર્વની ઉજવણી ધામધૂમપૂર્વક ચાલી રહી છે. આવતીકાલ એટલે કે 22 ઓક્ટોબર 2025થી વિક્રમ સંવત 2082ની શરૂઆત થઈ રહી છે. આ દિવસ એટલે કે ગુજરાતીઓનું નવું વર્ષ. તેવામાં નવું વર્ષ કેવું રહેશે તે જાણવાની બધા લોકોને ઉત્સુકતા હોય છે. અહીં અમે તમને વિક્રમ સંવત 2082 મેષ, વૃષભ, મિથુન, કર્ક, સિંહ અને કન્યા રાશિના જાતકો માટે કેવું રહેશે તે વિશે જણાવીશું....
મેષ
મેષ રાશિના જાતકો માટે કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ આ દિવાળીનો તહેવાર ખૂબ જ સારા સમાચાર લઈને આવી શકે છે. વધુમાં, તમે આ સમય દરમિયાન કંઈક સારું કરવાનું વિચારી શકો છો. વધુમાં, આ વર્ષે તમારા પ્રમોશનની શક્યતાઓ ખૂબ મજબૂત છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પણ સારી રહેશે. દિવાળી પછી, તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. જોકે, આવતા વર્ષના મધ્યમાં તમને થોડું નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. જોકે, તમને સ્થાવર મિલકતમાંથી લાભ થશે. આ સમય દરમિયાન તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો; તમને આંખ, નાક અને ગળાની સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. સ્નાયુઓમાં દુખાવો પણ થઈ શકે છે.
વૃષભ
આ દિવાળીથી આગામી દિવાળી સુધી, ગ્રહોની સ્થિતિ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે વ્યવસાયમાં સફળતા લાવશે. વધુમાં, લેખન, કલા અને સંગીતના ક્ષેત્રોમાં ખાસ લાભ થવાની સંભાવના છે. વધુમાં, ફિલ્મ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ વર્ષ ફાયદાકારક રહેશે. સંબંધોમાં પ્રેમ, સહયોગ અને સમજણ વધશે. આ વર્ષે તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મધ્યમ રહેશે. જો તમે આવતા વર્ષે જમીન અથવા મકાનમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો રાહ જોવી શ્રેષ્ઠ છે. આગામી વર્ષ સુધી તમારું સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. તમને કમરના દુખાવાનો અનુભવ થવાની શક્યતા છે.
મિથુન
દિવાળી પછી મિથુન રાશિના લોકોની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. તમારે રિયલ એસ્ટેટ અને નાણાકીય વ્યવહારો પ્રત્યે સાવધ રહેવાની જરૂર છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં રોકાણ નફો ન આપી શકે, પરંતુ વર્ષના અંત સુધીમાં તે નોંધપાત્ર પરિણામો આપશે. હાલ પૂરતું, તમે બિનજરૂરી ખર્ચાઓથી તણાવમાં આવી શકો છો. સર્જનાત્મક વિચારો કારકિર્દીની પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો કરશે. સરકારી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત ફાયદાકારક રહેશે. વ્યવસાયિક કરાર તમને સારો નફો લાવી શકે છે. જોકે, તમારી માનસિક ચિંતા વધશે. તમને શરીરમાં દુખાવો અને આંખમાં દુખાવો પણ થઈ શકે છે.
કર્ક
દિવાળી પછી આવતા વર્ષે કર્ક રાશિના લોકોની કારકિર્દીમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. વધુમાં, તમને મિલકત અને વાહનોથી લાભ થઈ શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ પણ મજબૂત થશે. કૌટુંબિક દ્રષ્ટિકોણથી, આવતા વર્ષે તમારા સંબંધો પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આવતા વર્ષે તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મધ્યમથી સારી રહેશે. વધુમાં, તમને આ વર્ષે અણધાર્યા નાણાકીય લાભ મળવાની શક્યતા છે.
સિંહ
આવનારું વર્ષ સિંહ રાશિ માટે મિશ્ર રહેશે. તમારે કોઈની સાથે સંઘર્ષ ટાળવો જોઈએ. તમારે બિનજરૂરી વાતચીત પણ ટાળવી જોઈએ. તણાવગ્રસ્ત સંબંધો સુધારવાની શક્યતા ઓછી છે. વધુમાં, આ સમય દરમિયાન તમને કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે. બ્લડ પ્રેશરમાં વધારો અથવા ઘટાડો સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. આ વર્ષે તમે જે પણ રોકાણ કરો છો તે ફાયદાકારક રહેશે.
કન્યા
આવનારું વર્ષ કન્યા રાશિના લોકો માટે ખૂબ સારું રહેશે. આ દિવાળીથી આગામી દિવાળી સુધી, તમારું નામ નવા વિચારોથી ચમકશે. વધુમાં, આ સમય દરમિયાન તમે જે નવા કરારો પર હસ્તાક્ષર કરો છો તે તમને લાભ અપાવવાની શક્યતા છે. જો તમે આ સમય દરમિયાન નવો વ્યવસાય શરૂ કરો છો, તો તે શરૂઆતમાં તમને તણાવ આપશે, પરંતુ પછી ધીમે ધીમે તમારો વ્યવસાય ખીલશે. તમને ઉચ્ચ પદ પણ મળી શકે છે. હમણાં માટે, તમને તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ જાળવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન તમને તમારા પરિવાર તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળી શકે છે.
