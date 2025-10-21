Yearly horoscope: તુલા, વૃશ્ચિક, ધન, મકર, કુંભ અને મીન જાતકો માટે કેવું રહેશે વિક્રમ સંવત 2082? માલામાલ થશે આ જાતકો
vikram samvat rashifal By Chirag Bejan Daruwalla: 22 ઓક્ટોબર 2025થી ગુજરાતીઓના નવા વર્ષ એટલે કે વિક્રમ સંવત 2082ની શરૂઆત થવાની છે. ગુજરાતીઓ કારતક સુદ એકમના દિવસને નવા વર્ષ તરીકે ઉજવે છે. નવું વર્ષ કેટલાક જાતકો માટે ભાગ્યનો દરવાજો ખોલી દેશે. નોકરી-ધંધામાં પ્રગતિ થશે. ત્યારે જાણો આગામી વિક્રમ સંવત 2082 તુલા, વૃશ્ચિક, ધન, મકર, કુંભ અને મીન રાશિના જાતકો માટે કેવું રહેશે?
તુલા
આ દિવાળીથી આગામી દિવાળી સુધીનો સમયગાળો તુલા રાશિના જાતકો માટે ચમત્કારિક પરિણામો લાવશે. વધુમાં, આ સમય દરમિયાન તમારા કામમાં અવરોધો તમારા દુઃખમાં વધારો કરશે. જો કે, આ સમય દરમિયાન તમે તમારા જીવનસાથીના વિચિત્ર વર્તનથી થોડા પરેશાન થઈ શકો છો. આ સમય દરમિયાન તમારું સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. વધુમાં, મહત્વપૂર્ણ લોકો સાથે તમારી નિકટતા વધશે, અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મધ્યમથી સારી રહેશે.
વૃશ્ચિક
આ દિવાળીથી આગામી દિવાળી સુધીનો સમયગાળો વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મિશ્ર રહેશે. સરકારી નિર્ણયો તમારા કારકિર્દી પર અસર કરશે. વ્યવસાયિક યોજનાઓ સફળ થશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં મનમુટાવ થઈ શકે છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી થોડો માનસિક સંતોષ મળશે. આ સમય દરમિયાન તમારું સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. જોકે, તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય થોડું બગડી શકે છે. આ વર્ષે, તમે રોકાણ દ્વારા સારા પરિણામો જોઈ શકો છો. તમારી આવક અને ખર્ચ બંનેમાં વધારો થઈ શકે છે.
ધનુ
આ દિવાળીથી આગામી દિવાળી સુધીનું વર્ષ ધનુરાશિ માટે વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ સારું રહેશે. આ વર્ષે, તમને તમારા વ્યવસાયમાં સારો નફો જોવા મળી શકે છે. વધુમાં, તમારા માટે નવી વ્યવસાયિક તકો ખુલશે. તમને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ નોકરી બદલી શકે છે. વૈવાહિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. જમીન અને વાહનમાંથી લાભ થવાની સંભાવના છે.
મકર
આ દિવાળીથી આવતા વર્ષ સુધી, મકર રાશિના જાતકોને સહકાર્યકરો સાથે તણાવપૂર્ણ સંબંધોનો અનુભવ થશે. વધુમાં, આ સમય દરમિયાન તમને વ્યવસાયમાં નવા પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કે, તમને તમારા બાળકો તરફથી ખુશી મળશે. તમારા જીવનસાથી તમને બિનજરૂરી તણાવ આપી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને તમારા મોં, દાંત અને હાડકામાં દુખાવો થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં વધઘટની તમારી આવક પર નજીવી અસર પડશે. જો કે, તમારી બચત ના લીધે તમને કોઈ સમસ્યા નઈ થાય.
કુંભ
ગ્રહોની સ્થિતિ અનુસાર, કુંભ રાશિના જાતકોએ આ દિવાળીથી આગામી દિવાળી સુધી, મિલકત સંબંધિત વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વધુમાં, તમારે રોકાણના મામલામાં ખૂબ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તણાવપૂર્ણ સંબંધોમાં સુધારો થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ આવશે. તમને તમારા માતાપિતા તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળી શકે છે. અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. તમે કમરના દુખાવાની ફરિયાદ કરી શકો છો. જૂના રોકાણો તમને નફો આપી શકે છે.
મીન
કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ મીન રાશિ માટે આગામી વર્ષ સામાન્ય કરતાં ઓછું રહેશે. જો તમે આ દિવાળી અને આગામી દિવાળી વચ્ચે નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા હો, તો આ સારો સમય નથી. વધુમાં, નોકરી કરતા લોકોને તેમના પ્રમોશનમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા જીવનસાથી ખુશી અને મૂંઝવણ બંને લાવશે. બ્લડ પ્રેશર ધરાવતા લોકોએ આ સમય દરમિયાન કેટલીક સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. સ્નાયુઓ અને સાંધામાં દુખાવો થઈ શકે છે. વધુમાં, આ સમય દરમિયાન તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ મધ્યમ રહેશે.
