28 નવેમ્બરથી આ રાશિઓ જીવશે રાજા જેવું જીવન ! વિપરીત રાજયોગ કરાવશે ધનના ઢગલા !

Vipreet Rajyog 2025 : 28 નવેમ્બર, 2025ના રોજ શનિ મીન રાશિમાં માર્ગી થશે. આ દિવસે રચાયેલ વિપરીત રાજયોગ ત્રણ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ રહેશે. આ ખાસ યોગના પ્રભાવથી નાણાકીય લાભ, કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને સુખ અને સમૃદ્ધિ મળશે.

Updated:Nov 10, 2025, 02:22 PM IST

Vipreet Rajyog 2025 : શનિ છેલ્લા 138 દિવસથી મીન રાશિમાં વક્રી છે, પરંતુ હવે 28 નવેમ્બર, 2025ના રોજ તે માર્ગી થશે. શનિનું આ પરિવર્તન વિપરીત રાજયોગનું સર્જન કરશે, જે ચોક્કસ રાશિના લોકોના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવશે. આ યોગથી પ્રભાવિત રાશિના જાતકો અચાનક હકારાત્મક તકો અને નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરે છે.

સિંહ રાશિ

શનિ સિંહ રાશિના આઠમા ભાવમાં માર્ગી થશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સમય શુભ રહેશે. પ્રમોશન અને પગારમાં વધારો શક્ય છે. જે લોકો પોતાની કારકિર્દીમાં સ્થિરતા અનુભવી રહ્યા હતા તેમને હવે આગળ વધવાની તકો મળશે. વૈવાહિક સમસ્યાઓનો પણ અંત આવશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના ચોથા ભાવમાં શનિ માર્ગી થશે. વિપરિત રાજયોગ તમને નાણાકીય લાભ અને મિલકત સંબંધિત સફળતા અપાવશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે અને પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી વધશે. વાહન અથવા નવું ઘર ખરીદવાનું તમારું સ્વપ્ન પણ સાકાર થઈ શકે છે.  

મીન રાશિ

શનિ મીન રાશિના લગ્ન ભાવમાં માર્ગી થશે. આ સમય આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આત્મવિશ્વાસ અને સફળતા લાવશે. મીનમાં શનિની સીધી સ્થિતિ હોવાથી આ રાશિને પણ સારા નસીબ પ્રાપ્ત થશે. તેઓ કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ, સારા સ્વાસ્થ્ય અને સારા નસીબનો આનંદ માણશે. રોકાણ નફો લાવે તેવી શક્યતા છે અને પારિવારિક જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

