હોમફોટોનોકરી પર સંકટ, અચાનક વધશે ખર્ચ... આ રાશિઓનો શરૂ થશે ખરાબ સમય ! ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન

નોકરી પર સંકટ, અચાનક વધશે ખર્ચ... આ રાશિઓનો શરૂ થશે ખરાબ સમય ! ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન

Vipreet Rajyog 2026 : શુક્ર 14 મે સુધી વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન આ ત્રણ રાશિઓમાં 'વિપ્રીત રાજયોગ' રચાશે, જે આ રાશિઓના જાતકો પર પ્રતિકૂળ અસરો લાવશે. ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Updated:May 02, 2026, 05:46 PM IST

1/5
image

Vipreet Rajyog 2026 : 19 એપ્રિલે શુક્રએ વૃષભ રાશિમાં ગોચર કર્યું છે. તે 14 મે સુધી આ રાશિમાં રહેશે. શુક્ર પોતે વૃષભ રાશિનો સ્વામી હોવાથી અહીં તેનું સ્થાન અપવાદરૂપે મજબૂત માનવામાં આવે છે. જો કે, જ્યારે શુક્ર કેન્દ્ર ભાવમાં ખાસ કરીને છઠ્ઠા, આઠમા અને બારમા ભાવમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે વિપ્રીત રાજયોગ બનાવે છે. જે કેટલીક ચોક્કસ રાશિઓ માટે નકારાત્મક પરિણામો લાવી શકે છે.  

તુલા રાશિ 

2/5
image

શુક્ર તુલા રાશિના આઠમા ભાવમાં વિપ્રીત રાજયોગ બનાવી રહ્યો છે. આ સ્થિતિમાં શુક્ર તમારી નાણાકીય સ્થિરતાને સીધી અસર કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન પૈસા બચાવવામાં તમને થોડી મુશ્કેલી પડી શકે છે. અણધાર્યો મોટો ખર્ચ આવી શકે છે, જે તમારા બેંક બેલેન્સને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. વધુમાં આ સમયગાળા દરમિયાન તમે તમારા સુખ-સુવિધાઓમાં થોડો ઘટાડો અનુભવી શકો છો.  

ધન રાશિ 

3/5
image

ધન રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં વિપ્રીત રાજયોગ બની રહ્યો છે. તમારી કારકિર્દી અને વ્યવસાયિક બાબતોની સ્થિતિ બગડી શકે છે. પગારદાર નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પણ આ સમયગાળા દરમિયાન સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આવનારો સમય તમારા માટે થોડો પડકારજનક રહેવાની શક્યતા છે. તમને તમારી યોજનાઓને સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.   

મિથુન રાશિ 

4/5
image

મિથુન રાશિ માટે બારમા ભાવમાં વિપ્રીત રાજયોગ બની રહ્યો છે. શુક્રનું આ ચોક્કસ સ્થાન તમારા ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે. તમે બિનજરૂરી વસ્તુઓ પર વધુ પડતો ખર્ચ કરી શકો છો. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારે બીજાઓને પૈસા ઉધાર આપવાથી કે તમારી વર્તમાન આવક કરતાં વધુ રોકાણ કરવાથી દૂર રહેવું જોઈએ. હાલ માટે વૈભવી વસ્તુઓ અને સુખ-સુવિધાઓ પર ખૂબ ખર્ચ કરવાનું ટાળો.  

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.     

Vipreet Rajyog 2026unlucky zodiacShukra gochar 2026shukra in vrishabh rashi

Trending Photos