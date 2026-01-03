ભારતનું રહસ્યમયી ગામ, જ્યાં લોકો એકબીજાને નામથી નહીં પરંતુ સિટી મારીને બોલાવે છે, કારણ છે રસપ્રદ
એવું બને ખરું કે કોઈ તમને નામથી ન બોલાવે પરંતુ એક ખાસ પ્રકારની ધૂનથી ઓળખે અને આ જ ધૂન તમારી ઓળખ બની જાય....ભારતમાં એક એવું ગામ છે જ્યાં આ શક્ય છે. જાણો આ અનોખા ગામ વિશે.
તમે ક્યારેય એવું વિચાર્યું છે કે કોઈ તમને તમારા નામથી ન બોલાવે પરંતુ કોઈ ખાસ ધૂન વગાડીને બોલાવે. સાંભળવામાં તમને આ કોઈ ફિલ્મ કે લોકગાથા જેવું લાગે પરંતુ ભારતમાં ખરેખર એક એવું ગામ છે જ્યાં નામથી વધુ લોકો એકબીજાને ખાસ પ્રકારની સીટીની ધૂનથી બોલાવે છે અને તે ઓળખ બને છે. અહીં જન્મ લેતા જ બાળકને એક અલગ પ્રકારની સંગીત ઓળખ મળે છે. જેને આખું ગામ યાદ રાખે છે. આ કારણસર આ ગામ આખી દુનિયામાં ચર્ચાનો વિષય પણ બનેલું છે.
આ ગામમાં જેવો કોઈ બાળકનો જન્મ થાય છે કે તેની માતા તેના માટે એક અલગ ધૂન તૈયાર કરે છે. આ ધૂન આગળ જઈને બાળકનું નામ બને છે. માતા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી આ ખાસ ધૂનને બાળક ધીરે ધીરે ઓળખવા લાગે છે અને તેના પર પ્રતિક્રિયા આપવા લાગે છે. સમય સાથે આખું ગામ તે ધૂનને યાદ કરી લે છે. આ પરંપરા પેઢીઓથી ચાલતી આવે છે અને આજે તે પૂરી શ્રદ્ધા સાથે નિભાવવામાં આવે છે.
આ ખાસ ધૂનને સ્થાનિક ભાષામાં જિંગ્રવઈ લોબેઈ કહેવામાં આવે છે. આ ફક્ત એક અવાજ નથી પરંતુ વ્યક્તિની આત્મીય ઓળખ બને છે. આજે સોશિયલ મીડિયા પર આ ગામના અનેક વીડિયો પણ વાયરલ થયેલા છે. જેમાં લોકો સીટી વગાડીને એકબીજાને બોલાવતા જોવા મળે છે.
દુનિયાભરનાલોકો આ પરંપરા જોઈને દંગ રહી જાય છે અને તેના વખાણ પણ કરે છે. આ ગામ હવે પોતાની અનોખી સંસ્કૃતિ માટે દુનિયાભરમાં જાણીતું છે. આ ગામ વિશે કહીએ તો આ ગામ ભારતના મેઘાલય રાજ્યમાં છે. જેનું નામ કોંગથોંગ છે. તેની આ અનોખી વિશેષતાના કારણે તેને વ્હિસલિંગ વિલેજ પણ કહે છે.
જો કે ગામના લોકોના નામ પણ હોય છે. જે સરકારી કાગળો અને દસ્તાવેજોમાં નોંધાયેલા હોય છે. પરંતુ રોજબરોજના જીવનમાં તેમને ભાગ્યે જ કોઈ નામથી બોલાવે છે. અસલ ઓળખ તેની સિટીની ધૂનથી થાય છે. આ કારણે આ ગામ રહસ્યમયી પણ લાગે છે અને ખુબ રસપ્રદ પણ. આ પરંપરા જણાવે છે કે ઓળખ ફક્ત શબ્દોથી નહીં પરંતુ સૂરો અને ભાવનાઓથી પણ બની શકે છે. આ ઉપરાંત આ પહાડી ગામ હોવાના કારણે પહાડો વચ્ચે સિટીનો અવાજ ગૂંજતો હોય છે. જેના કારણે લોકો એક બીજાને બોલાવવા માટે સિટી વગાડતા હોય છે. જેથી કરીને દૂર દૂર સુધી અવાજ ગૂંજે અને તેમને સંભળાય.
Trending Photos