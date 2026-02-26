Virosh Wedding Photos: વિજયની થઈ રશ્મિકા, કોડવા લગ્ન પછી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી લગ્નની તસવીરો
Virosh Wedding Photos: છેલ્લા ઘણા સમયથી જે લગ્નની ચર્ચા થઈ રહી હતી તે લગ્ન સંપન્ન થઈ ગયા છે. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા એકબીજાના થઈ ગયા છે અને લગ્ન થયા પછી બંનેએ સોશિયલ મીડિયા પર એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરી લગ્નની તસવીરો શેર કરી દીધી છે.
વિરોશ વેડિંગ
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નની તસવીરો સામે આવી ચુકી છે. અભિનેત્રી રશ્મિકા મંદાના અને એક્ટર વિજય દેવરકોંડાએ તેમના ઈંસ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર આ તસવીરો શેર કરી છે. તસવીરો શેર થયાની સાથે જ વાયરલ થવા લાગી છે અને ચાહકો તેમના પર પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે.
લગ્નની તસવીરો વાયરલ
છેલ્લા થોડા દિવસોથી રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટમાં સ્ટોરી પર અલગ અલગ તસવીરો શેર કરી લગ્નની ઝલક દેખાડવામાં આવી રહી હતી. તેને જોઈને પણ ફેન્સ લગ્નની તસવીરો જોવા માટે આતુર હતા. આ આતુરતાનો અંત આવી ગયો છે.
રશ્મિકા અને વિજયના લગ્ન
સોશિયલ મીડિયા પર રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાએ લગ્નની તસવીરો શેર કરી છે અને સાથે જ સુંદર કેપ્શન પણ લખ્યા છે. સામાન્ય રીતે સ્ટાર્સ લગ્ન પછી પોતાના ફોટો શેર કરે ત્યારે એકસરખું જ કેપ્શન રાખતા હોય છે પરંતુ રશ્મિકા અને વિજય એ અલગ રીતે કેપ્શન લખ્યા છે.
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના ઉદયપુરમાં 26 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ ઉદયપુરમાં લગ્ન કર્યા. તેમના લગ્ન સવારે તેલુગુ રીત-રિવાજ અનુસાર અને સાંજે કોડવા લગ્ન વિધિ અનુસાર થયા છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે રશ્મિકા મંદાના કોડવા વિરાસત સાથે સંબંધ ધરાવે છે તેથી સાંજે ખાસ વિધિથી લગ્ન થયા હતા.
રશ્મિકા મંદાના
રશ્મિકા મંદાના લગ્નની વિધિ દરમિયાન પગથી માથા સુધી સોનાના ઘરેણા અને સુંદર લાલ રંગની પરંપરાગત સાડીમાં સજજ જોવા મળે છે. આ સાડીમાં રશ્મિકા રાજકુમારી દેવી દેખાય છે જ્યારે વિજય દેવરકોંડાએ પણ ધોતી અને સોનાના આભુષણ પહેરેલા જોવા મળે છે.
લગ્નની તસવીરો
લગ્નની તસવીરો શેર કરતાં રશ્મિકા મંદાનાએ કેપ્શનમાં માય હસબંડ લખી પોતાના પતિ માટે પ્રેમથી છલોછલ લાંબુ કેપ્શન લખ્યું છે. જ્યારે વિજય દેવરકોંડાએ પણ રશ્મિકાને માય વાઈફ કરી તેના માટેનો ખાસ મેસેજ લખ્યો છે.
