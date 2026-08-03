/ચંદ્ર-શનિની યુતિથી બન્યો વિષ યોગ, આ ૩ રાશિઓ માટે 2 દિવસ ભારે, ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન !

Vish Yog 2026 : 3 ઓગસ્ટના રોજ મીન રાશિમાં ચંદ્ર અને શનિની યુતિને કારણે વિષ યોગ બન્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ ખતરનાક સંયોગ ત્રણ રાશિઓ માટે ખૂબ પડકારજનક સાબિત થવાનો છે. તેથી આ 3 રાશિના જાતકોને 5 ઓગસ્ટ સુધી અત્યંત સાવધાન રહેવું પડશે.
Vish Yog 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, વિષ યોગને ખૂબ જ અશુભ યોગ માનવામાં આવે છે અને તે હાલમાં મીન રાશિમાં છે. પંચાંગ અનુસાર, આ યોગ 4 ઓગસ્ટની રાત્રે 9:54 વાગ્યે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં પ્રવેશતાની સાથે જ સમાપ્ત થશે. જો કે, આ ત્રણ રાશિઓ પર તેનો પ્રભાવ 5 ઓગસ્ટની સવાર સુધી ચાલુ રહેશે. વિષ યોગને કારણે આ ત્રણ રાશિના વ્યક્તિઓ માનસિક તણાવનો અનુભવ કરશે. તેમના કાર્યમાં અવરોધો આવી શકે છે.
વિષ યોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર વિવિધ મુદ્દાઓ પર સાથીદારો સાથે મતભેદ અથવા દલીલો થઈ શકે છે. તેથી તમારે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવો જોઈએ. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ મોટું રોકાણ કરવાનું ટાળો, કારણ કે ઉતાવળિયા કાર્યો નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.
આ યોગને કારણે કુંભ રાશિના જાતકોને તેમના વ્યાવસાયિક જીવનમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પૂર્ણ થવાના આરે રહેલા કાર્યો અટકી શકે છે. મુસાફરીમાં નુકસાન થઈ શકે છે. કોઈ મુદ્દા પર તમારા જીવનસાથી સાથે મોટો વિવાદ થઈ શકે છે, તેથી, તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવો જોઈએ. ઉતાવળમાં કોઈપણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો.
કર્ક રાશિના જાતકો માટે, વિષ યોગ મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી શકે છે. તમને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને માનસિક બેચેનીથી પરેશાન થઈ શકો છો. કોઈપણ નવું સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળો.
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