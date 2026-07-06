/મીન રાશિમાં બન્યો વિષ યોગ, આજથી આ 3 રાશિઓને રહેવું પડશે સતર્ક, વધી શકે છે નાણાકીય મુશ્કેલીઓ !

Vish Yog : 6 જુલાઈના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશતાં જ વિષ યોગ બન્યો છે. આ યોગને કારણે કઈ રાશિના જાતકોને જીવનમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Vish Yog : 6 જુલાઈ, 2026ના રોજ મીન રાશિમાં વિષ યોગ બન્યો છે. 6 જુલાઈની સવારે ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશતાની સાથે જ આ યોગ બન્યો છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, વિષ યોગ શુભ માનવામાં આવતો નથી. ત્યારે આ યોગને કારણે કઈ રાશિના લોકોને જીવનમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
વિષ યોગ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં બનશે. તેથી તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. બહારના તળેલા અથવા તેલયુક્ત ખોરાકનું સેવન કરવાનું ટાળો. વિરોધીઓ સક્રિય થઈ શકે છે તેથી કોઈ પર વધુ પડતો વિશ્વાસ કરવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓને એકાગ્રતાનો અભાવ અનુભવી શકે છે, જે તેમના શિક્ષણમાં પડકારો તરફ દોરી શકે છે.
શનિ અને ચંદ્રની યુતિને કારણે તમારા આઠમા ભાવમાં વિષ યોગ બનશે. આ યોગ તમારા જીવનમાં અચાનક નકારાત્મક ફેરફારો લાવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર પરિસ્થિતિઓ પ્રતિકૂળ બની શકે છે, જેના માટે તમારે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. કેટલાક લોકોને કામના દબાણને કારણે માનસિક તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારે વાહન ચલાવતી વખતે પણ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
વિષ યોગ તમારા બારમા ભાવમાં બન્યો છે. આ ભાવ નુકસાન સાથે સંકળાયેલો છે અને લગ્ન જીવનને પણ અસર કરે છે. બારમા ભાવમાં આ યોગને કારણે તમને નાણાકીય પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મુસાફરી દરમિયાન તમારી કિંમતી વસ્તુઓનું રક્ષણ કરો, કારણ કે ચોરીનું જોખમ રહેલું છે. વધુમાં પરિણીત વ્યક્તિઓએ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.