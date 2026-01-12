ખુબ ભાગ્યશાળી આ 3 રાશિવાળા, ભયંકર વિનાશકારી યોગ પણ કરાવશે બંપર ફાયદો, નોટોમાં આળોટશો!
નવા વર્ષના પહેલા મહિને એટલે કે જાન્યુઆરી 2026માં અનેક શુભ યોગનો સંયોગ છે પરંતુ આ સાથે એક અશુભ યોગ પણ બની રહ્યો છે. જો કે આ અશુભ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકોને બંપર ફાયદો કરાવી શકે છે. જ્યોતિષમાં વ્યક્તિપાત યોગને ખુબ જ અશુભ યોગ ગણવામાં આવ્યો છે. આ યોગ ઉત્તરાયણના આગલા દિવસે એટલે કે 13 જાન્યુઆરીએ બનશે.
ગ્રહોના રાજા સૂર્ય ગણાય છે. જ્યારે ચંદ્રમા મનના કારક ગ્રહ છે. સૂર્ય એ અગ્નિતત્વવાળા ગ્રહ છે જ્યારે ચંદ્રમા જળતત્વવાળા ગ્રહ ગણાય છે. જ્યારે આ બંને ગ્રહો આકાશમાં એક ખાસ અંતરે આવે છે ત્યારે ખુબ જ અશુભ વ્યતિપાત યોગ બને છે. 13 જાન્યુઆરીએ આ વ્યક્તિપાત યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ યોગ તણાવ, બીમારીઓ, દુ:ખ, હાનિ, પડકારો આપે છે. પરંતુ કેટલીક સ્થિતિઓ એવી પણ છે કે આ યોગ શુભ ફળ આપે છે. જાણો કઈ 3 રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
સૂર્ય અને ચંદ્રનો આ વ્યક્તિપાત યોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ખુબ સારો રહી શકે છે. સિંગલ જાતકોને લવ પ્રપોઝલ મળી શકે છે. જ્યારે પરિણીતોને જીવનમાં ખુશીઓ લાવી શકે છે. વેપાર માટે સારો સમય છે. આર્થિક મોરચે ફાયદો થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ આ યોગ શુભ રહી શકે છે. આ રાશિના સ્વામી સૂર્યદેવ છે, તેમને કોઈ સરપ્રાઈઝ મળી શકે છે. મોટી જવાબદારી પણ મળી શકે છે. વેપારમાં મોટી ડીલ થઈ શકે.
કુંભ રાશિ
સૂર્ય અને ચંદ્રનો આ વ્યક્તિપાતયોગ કુંભ રાશિને પણ ફાયદો કરાવી શકે છે. નોકરીયાતોને પ્રગતિ થઈ શકે છે. આર્થિક લાભના યોગ છે. રોકાણથી ફાયદો થઈ શકે. વેપારમાં લાભ થઈ શકે.
