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જુલાઈમાં બનશે ખતરનાક અશુભ યોગ, 5 રાશિઓ પર સંકટના વાદળો! જીવનમાં આવશે મુશ્કેલી

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:08 PM IST

પંચાંગ અનુસાર 10 જુલાઈએ સૂર્ય અને ચંદ્ર વ્યતિપાત યોગ બનાવવા જઈ રહ્યાં છે. આ યોગ વૃષભ, મિથુન સહિત કેટલીક રાશિના જાતકો માટે મુશ્કેલી લાવશે. આ જાતકોને કરિયરથી લઈને વેપાર-ધંધામાં સમસ્યા થઈ શકે છે.

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Vyatipat Yog 2026: દરેક ગ્રહ નિયમિત સમયે રાશિ કે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે. ગ્રહોના ગોચરને કારણે શુભ અને અશુભ યોગનું નિર્માણ થાય છે, જેની અસર દરેક જાતકો પર પડે છે. તેવામાં 10 જુલાઈ 2026ના સવારે 6 કલાક 53 મિનિટથી શરૂ થઈ બપોરે 12 કલાક 27 મિનિટ સુધી વ્યતિપાત યોગ સક્રિય રહેશે. આ યોગને અશુભ માનવામાં આવે છે, જે કરિયર, પૈસા અને સ્વાસ્થ્યને પ્રભાવિત કરે છે. તેવામાં આ યોગ બનવાથી ચાર રાશિના જાતકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. આ જાતકોએ કરિયરમાં પડકારનો સામનો કરવો પડે છે. આવો જાણીએ વ્યતિપાત યોગ બનવાથી ક્યા જાતકો પર અશુભ અસર થશે.

વૃષભ રાશિ2/6

વૃષભ રાશિ

આ રાશિના જાતકો માટે વ્યતિપાત યોગ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. તમારા ખર્ચમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. કોઈ વાતને લઈને પાર્ટનર સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન તમારે વાણી પર સંયમ રાખવો પડશે. આંખ અને પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યા થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ3/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકોનું બજેટ આ યોગને કારણે બગડી શકે છે. અચાનક આર્થિક નુકસાન થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. પરિવારમાં માહોલ તણાવપૂર્ણ રહેશે. પ્રેમિકા સાથે કોઈ મુદ્દે ભયંકર વિવાદ થઈ શકે છે. તમારે બોલવામાં સંયમ રાખવો પડશે. ગળા સંબંધિત રોગ તમને પરેશાન કરી શકે છે.

સિંહ રાશિ4/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે વ્યતિપાત યોગ મુશ્કેલી વધારશે. કરિયરમાં સમસ્યા આવી શકે છે. કોઈ મોટી ડીલ હાથમાંથી નીકળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યને લઈને વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે. કોઈ નજીકની વ્યક્તિ દગો આપી શકે છે.  

કુંભ રાશિ5/6

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકોના થઈ રહેલા કામ અટકી શકે છે. માનસિક તણાવ વધુ રહી શકે છે. બિઝનેસમાં નુકસાન થવાની સંભાવના છે. 10 જુલાઈએ કોઈ મોટો નિર્ણય લેવાથી બચો. કારણ વગર યાત્રા કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

અશુભ યોગથી બચાવના ઉપાય6/6

અશુભ યોગથી બચાવના ઉપાય

વ્યતિપાત યોગના ખરાબ પ્રભાવથી બચવા માટે 'ॐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય' કે 'ॐ નમઃ શિવાય' મંત્રનો મનમાં જાપ કરો. જરૂરિયાતમંદોને અન્ન, વસ્ત્રો અને ભોજનનું દાન જરૂર કરો. મગજ શાંત રાખો. યોગ-ધ્યાનથી લાભ થશે. સૂર્યને જળ અર્પણ કરો. કોઈ સાથે વાદ-વિવાદ ન કરો.

ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી જ્યોતિષ અને ધાર્મિક આસ્થા પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Vyatipat Yog
Vyatipat Yog 2026

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