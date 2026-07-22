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Vyatipat Yoga: સૂર્ય-ચંદ્રના વ્યતિપાત યોગથી બોનસ કમાણી! 4 રાશિઓને મળશે અઢળક પૈસા કમાવવાની તક

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:53 PM IST

Vyatipat Yoga August 2026: આ વર્ષે 5 ઓગસ્ટ 2026ના સૂર્ય-ચંદ્રમાનો વ્યતિપાત યોગ બનવાનો છે, જેનાથી ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે. આ રાશિના જાતકો માટે સફળતાનો માર્ગ ખુલી જશે. 
 

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Vyatipat Yog: ઓગસ્ટના પાંચમાં દિવસે સૂર્ય અને ચંદ્રમાનો શક્તિશાળી યોગ બનવાનો છે. જ્યોતિષ અનુસાર માન-સન્માન, યશ અને પ્રતિષ્ઠાના કારક સૂર્ય અને મન, ભાવના તથા માતાના કારક ચંદ્રમા એક સાથે મળીને વ્યાતિપત યોગનું નિર્માણ કરશે. આ યોગ 5 ઓગસ્ટ બુધવારે રાત્રે 11.10 કલાકે બનશે. આ યોગ થોડી કલાકો સુધી સક્રિય રહેશે. આ યોગથી કેટલાક જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. આવો જાણીએ તે રાશિઓ વિશે તેના માટે આ યોગ ખાસ રહેવાનો છે.

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

વ્યતિપાત યોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ફળયાદી સાબિત થશે. કરિયરમાં સકારાત્મક પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. અટવાયેલા કામ ઝડપથી પૂર્ણ થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. મહેનતનું ફળ પ્રાપ્ત થશે. આત્મવિશ્વાસ અને સન્માન વધશે.

સિંહ રાશિ3/5

સિંહ રાશિ

વ્યતિપાત યોગ સિંહ રાશિના જાતકો માટે સારા પરિણામ લાવશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થસે અને સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે. તન અને મનની ઉર્જામાં વધારો થશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં જાતકોનો પ્રભાવ વધશે. સફળતાપૂર્વક કામ પૂરા કરીશું.

કન્યા રાશિ4/5

કન્યા રાશિ

વ્યતિપાત યોગ કન્યા રાશિના જાતકો માટે સફળતાનો માર્ગ ખોલશે. માનસિક શાંતિ મળશે. તણાવ દૂર થશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળશે અને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધ સુધરશે અને સંબંધો મજબૂત થશે. જીવનમાં સંતુલન રહેશે.  

મકર રાશિ5/5

મકર રાશિ

વ્યતિપાત યોગ મકર રાશિના જાતકો માટે સ્થિરતા અને પ્રગતિ લાવશે. નેતૃત્વ ક્ષમતા અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. પગારમાં વધારો થઈ શકે છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા જાતકો માટે સારો સમય છે. કારોબારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે.

TAGS:
Vyatipat Yoga August 2026

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