થોડી રાહ જુઓ, સોનું થશે સસ્તું ! ભાવ ઘટીને 1,22,000 નહીં પણ 77,700 થઈ થશે... સોનાના ભાવને લઈ ભયાનક ચેતવણી, જાણો
Gold Price fall prediction: આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં 45,000 રૂપિયાથી વધુનો વધારો થયો છે. ડિસેમ્બર 2024માં 76,162 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામમાં વેચાતું સોનું હવે 1,21,525 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામને વટાવી ગયું છે. ફક્ત એક અઠવાડિયાના આંકડા જોતાં પણ એક વ્યક્તિ પરસેવો પાડી દેશે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ના મતે, એક અઠવાડિયામાં 10 ગ્રામ સોનું 4,571 રૂપિયા મોંઘું થયું છે. તેવી જ રીતે, ચાંદી પણ વધી રહી છે, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ 1,64,500 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ વધારાથી ખરીદદારોની ચિંતા વધી ગઈ છે. સોનું સામાન્ય માણસની પહોંચની બહાર વધી રહ્યું છે. લોકો ધનતેરસ અને દિવાળી પર સોનું કેવી રીતે ખરીદી શકશે તે અંગે ચિંતિત છે.
ઘણા પરિબળોને કારણે સોનાના ભાવમાં વધારો ચાલુ છે. જો આપણે કારણોનો સારાંશ આપવાનો પ્રયાસ કરીએ તો, તહેવારોની માંગને કારણે ખરીદીમાં મજબૂત રસ વધવાને કારણે આ વધારો થયો છે. સૌથી મોટું કારણ ભૂ-રાજકીય તણાવ છે. મધ્ય પૂર્વમાં અશાંતિ, યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધ અને યુએસ દ્વારા શરૂ કરાયેલ વેપાર યુદ્ધ સોનાના ભાવમાં વધારો થવાનું કારણ બની રહ્યા છે. યુદ્ધ અને યુએસ નીતિઓને લગતી અનિશ્ચિતતાએ રોકાણકારોને સોના તરફ વળ્યા છે, જ્યારે વિશ્વભરની મોટી બેંકો ડોલર પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સોનાની ખરીદીથી તેમના ખજાના ભરી રહી છે. આ પરિબળો સોનાના ભાવમાં વધારો તરફ દોરી રહ્યા છે.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો ચાલુ છે, પરંતુ આ વધારો હવે તેની ટોચ પર પહોંચી ગયો છે. સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. બજારના નિષ્ણાતો આ અંગે સલાહ અને દલીલો આપી રહ્યા છે. નિષ્ણાતો માને છે કે સોનાના ભાવમાં ભારે ઘટાડો થવાનો છે. સોનું 1,22,000 રૂપિયાથી ઘટીને 77,700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થશે. PACE 360ના સ્થાપક અને મુખ્ય વૈશ્વિક વ્યૂહરચનાકાર અમિત ગોયલ માને છે કે સોનામાં આ તેજી ટકાઉ નથી. સોનું અને ચાંદી બંને તેમના આંતરિક મૂલ્યથી ઘણા ઉપર વધી ગયા છે. હવે, બજાર કરેક્શન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. પરિણામે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. આવી પરિસ્થિતિ પહેલા બે વાર આવી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે સોનાની તેજી તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, જેના પછી સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો શક્ય છે.
સોના અને ચાંદી સાથે સમાન પરિસ્થિતિ 2011, 2020 અને 2022માં જોવા મળી હતી, જ્યારે સોનું તેની ટોચ પર પહોંચ્યું અને પછી ઘટ્યું. નફામાં વધારો થતાં, રોકાણકારોએ નફો બુક કર્યો, જેના કારણે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો. આ દરમિયાન, ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધવિરામ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો લાવી શકે છે. યુદ્ધનો અંત ભૂ-રાજકીય તણાવ તરફ દોરી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, યુએસ સરકાર બંધ થવાથી બજારમાં ગભરાટ ફેલાઈ રહ્યો છે. જો કોંગ્રેસ નવું ભંડોળ બિલ પસાર કરે છે, તો સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. 2013 અને 2019માં, જ્યારે યુએસ શટડાઉન સમાપ્ત થયું, ત્યારે સોનામાં 2-3% ઘટાડો થયો.
નિષ્ણાતો આગામી થોડા અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં સુધારો થવાની આગાહી કરે છે. સોનાના ભાવમાં 30-35% ઘટાડો થઈ શકે છે. 2008 અને 2011ની સરખામણીમાં, સોનાના ભાવમાં 45% સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 77,700 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. સોનાના ભાવમાં ઘટાડો રોકાણકારોને ફરીથી રોકાણ કરવાની તક પૂરી પાડશે.
