"મારી સાથે સૂવા માંગે છે," એક્ટરમાંથી બન્યો પોર્ન સ્ટાર, થયો અફસોસ, કહ્યું, "ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવતા નહીં"

Shakespeare Tripathi: બોલિવૂડ અને ટેલિવિઝનમાં પ્રવેશતા દરેક અભિનેતાનું કરિયર સફળ હોવું જરૂરી નથી. ક્યારેક, લોકોને બી-ગ્રેડ અને પોર્ન ફિલ્મોમાં કામ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે.
Shakespeare Tripathi: શેક્સપિયર ત્રિપાઠી એવા કલાકારોમાંના એક છે જેમને પોર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોડાવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. તેમણે મજબૂરીથી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ આજે તેઓ વૈભવી જીવન જીવે છે.
ઇન્ટરવ્યુમાં, શેક્સપિયરે ઉદ્યોગના ઘણા રહસ્યો ખોલ્યા. તેમણે કહ્યું કે તેમનો મેસેજ બોક્સ હંમેશા અશ્લીલ મેસેજથી ભરેલો રહે છે.
શેક્સપિયરે કહ્યું કે, લોકો મને હાથ જોડીને કહે છે, 'કૃપા કરીને મને તમારી કંપનીમાં લો. હું તમારી સાથે કામ કરવા માંગુ છું. કૃપા કરીને મને એક તક આપો.'"
તેઓ કહે છે, "છોકરીઓ મને તેમના પ્રાઈવેટ પાર્ટના ફોટા મોકલે છે." છોકરાઓ પૂછે છે, "તો, શું તમે એકલા મજા કરશો કે શું? અમને પણ એક તક આપો."
તેમણે કહ્યું કે, "લોકો મારી સાથે સૂવા માંગે છે." શેક્સપિયરે કહ્યું કે, "હું તમને કહી શકતો નથી કે કેટલા લોકો મને પોર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીનો ભાગ હોવા અંગે અશ્લીલ મેસેજ મોકલે છે."
તે કહે છે કે જ્યારે તમે તેની વાત સાંભળતા નથી, ત્યારે તે તમને મારી નાખવાની ધમકી આપે છે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે ઘણા લોકો આ વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરે છે પરંતુ અધવચ્ચે જ છોડી દે છે.
શેક્સપિયર ત્રિપાઠીએ કહ્યું કે તે મજબૂરીથી આ કામમાં પ્રવેશ્યો હતો, પરંતુ અન્ય લોકોને તેની સલાહ છે કે તેમાં ફસાઈ ન જાઓ. તેણે લોકોને પોર્ન સ્ટાર ન બનવાની સલાહ આપી છે.
ટેલિવિઝનથી પોર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરિયર બનાવનારા શેક્સપિયરે બિગ એફ, ગુનાહ, તેરી ગલિયાં અને ડોક્ટર ડોક્ટર જેવા શોમાં કામ કર્યું છે. તેણે મહેન્દ્ર સિંહ ધોની અને અનુષ્કા શર્મા સાથે જાહેરાતોમાં પણ કામ કર્યું છે. All Photos: Instagram @shakespearekamdev