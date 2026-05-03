ભયંકર ધૂળની ડમરીઓ સાથે તોફાનની ચેતવણી: 12 રાજ્યોમાં વરસાદનું ભયાનક એલર્ટ, જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ
Gujarat Rain Forecast: સમગ્ર દેશના રાજ્યો ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના વિસ્તારો ભીષણ ગરમીની લપેટમાં હતા, પરંતુ છેલ્લા 4-5 દિવસથી લૂ અને બફારાવાળી ગરમીથી રાહત મળી છે. તોફાની પવનો સાથે વરસાદ થવાને કારણે વાતાવરણ ઠંડુ પડ્યું છે. હવામાન વિભાગે (IMD) આ અઠવાડિયે પણ વરસાદ અને પવનનો દોર ચાલુ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ચાલો જાણીએ કે આગામી 5 દિવસ એટલે કે 8 મે સુધી હવામાન કેવું રહેશે.
દિલ્હી, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, હરિયાણા, જમ્મુ-કાશ્મીર અને છત્તીસગઢ એમ કુલ 9 રાજ્યોમાં ગઈકાલે વાવાઝોડા સાથે વરસાદ પડ્યો હતો. ઘણી જગ્યાએ કરા પડવાને કારણે બરફની સફેદ ચાદર પણ પથરાઈ ગઈ હતી. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસરથી પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્ર, ઉત્તર-પશ્ચિમ મેદાની વિસ્તારો અને તેની સાથે જોડાયેલા મધ્ય ભારતમાં 3 થી 6 મે વચ્ચે વરસાદ પડવાની, તેજ પવન (40-60 કિમી પ્રતિ કલાક) ફૂંકાવાની અને કરા પડવાની શક્યતા છે.
દિલ્હી-NCRમાં 2 દિવસનું યલો એલર્ટ
દિલ્હીમાં ગઈકાલે વરસાદ થવાથી વાતાવરણ ઠંડુ રહ્યું હતું. મહત્તમ તાપમાન 38.6 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ 25.9 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. હવે 3 થી 8 મે સુધી દિલ્હીમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. વરસાદની સાથે ગાજવીજ અને તેજ પવન ફૂંકાશે, જેની ઝડપ 30-40 કિમી પ્રતિ કલાક રહેશે. બપોરના સમયે પવનના ઝાપટા 50 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. આગામી 24 કલાક દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં 2-3 ડિગ્રીનો વધારો થશે અને ત્યારબાદના 3 દિવસમાં 2-3 ડિગ્રીનો ઘટાડો આવશે.
હિમાચલ-ઉત્તરાખંડમાં હિમવર્ષાનું એલર્ટ
IMD અનુસાર, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 3 થી 6 મે વચ્ચે, હિમાચલ પ્રદેશમાં 3 થી 5 મે વચ્ચે અને ઉત્તરાખંડમાં 3 થી 8 મે વચ્ચે વરસાદ અને હિમવર્ષા થઈ શકે છે. ગાજવીજ સાથે તેજ પવન (40-50 કિમી પ્રતિ કલાક) ફૂંકાવાની શક્યતા છે. પંજાબ, હરિયાણા અને ચંદીગઢમાં 3 થી 6 મે વચ્ચે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે અને 70 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. રાજસ્થાનમાં 3 થી 8 મે વચ્ચે અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ હળવો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. રાજસ્થાનમાં 4 મેના રોજ ધૂળની ડમરીઓ સાથે આંધિ આવવાની શક્યતા છે.
આસામ-મણિપુરમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી
પૂર્વોત્તર ભારતમાં આગામી 5 દિવસ ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. 3 થી 4 મે વચ્ચે અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
બિહારમાં 7 દિવસ વરસાદની ચેતવણી
પૂર્વ ભારતમાં આગામી 5 દિવસ પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 7 દિવસ ઝારખંડ, બિહાર અને ઓડિશામાં વરસાદ પડી શકે છે. આ રાજ્યોમાં 4 થી 6 મે દરમિયાન 50-70 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. બિહાર અને ઝારખંડમાં 4 મેના રોજ કરા પણ પડી શકે છે.
મધ્યપ્રદેશમાં વાવાઝોડાની ચેતવણી
મધ્ય ભારત એટલે કે મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં આગામી 5 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે. પવનની ગતિ 40 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે. વિદર્ભમાં પણ 3 થી 6 મે વચ્ચે આવું જ વાતાવરણ રહેશે.
દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી
દક્ષિણ ભારતમાં તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કેરળ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં 3 થી 6 મે વચ્ચે વરસાદ થઈ શકે છે. 3 થી 8 મે દરમિયાન તમિલનાડુ અને કેરળમાં ભારે વરસાદની સંભાવના સેવાઈ રહી છે. લક્ષદ્વીપમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળશે.
Trending Photos