શેર બજારમાંથી કરવી છે અઢળક કમાણી? તો જીવનમાં ગાંઠ બાંધી લો દિગ્ગજ ઈન્વેસ્ટર Warren Buffett ના આ 5 મંત્ર
Warren Buffett rules: જો તમારૂ શેરબજારમાં કમાણી કરવાનું સપનું છે તો વોરેન બફેટ (Warren Buffett) નું નામ જરૂર જાણવું જોઈએ. બફેટ દુનિયાના સૌથી સફળ રોકાણકારોમાંથી એક છે, જેમણે પોતાની સમજ અને ધૈર્યથી અબજો ડોલરની સંપત્તિ બનાવી છે. શેર બજારમાં રૂચિ ધરાવનાર લોકો માટે બફેટના દમદાર વિચાર અને રણનીતિ ચોક્કસ મંત્ર બની શકે છે. જો તમે તેમના આ 5 મંત્ર સમજી લો તો શેર બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ છતાં મોટા પૈસા બનાવી શકો છો.
જ્યાં વિશ્વાસ, ત્યાં પૈસા લગાવો
વોરેન બફેટનો પહેલો મંત્ર છે- રોકાણ તે કંપનીમાં કરો, જેનો બિઝનેસ તમે સમજતા હોવ. ઘણીવાર લોકો બીજાની સલાહ પર કોઈ અજાણી કંપનીમાં પૈસા લગાવો છો અને નુકસાન સહન કરો છો. બફેટનું કહેવું છે કે તમારે તેની કંપનીમાં રોકાણ કરવું જોઈએ, જેની પ્રોડક્ટ, બિઝનેસ મોડલ અને માર્કેટ પોઝીશનની સારી જાણકારી હોય. સાથે એવી કંપનીમાં રોકાણ કરો જેની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત હોય અને જેના શેર સસ્તા ભાવમાં મળી રહ્યાં હોય.
રોકાણ લાંબાગાળા માટે કરો
બફેટનું માનવું છે કે વિશ્વાસપાત્ર કંપનીઓ સમયની સાથે ગ્રો કરે છે. જો તમે શેર બજારમાં નફો ઈચ્છો છો તો ધૈર્ય મોટી ચાવી છે. દરેક ઉતાર-ચઢાવમાં શેર વેચવાની ભૂલ ન કરો. લાંબા ગાળામાં સારી કંપનીના શેર હંમેશા શાનદાર રિટર્ન આપે છે.
જ્યારે બધા ડરે, ત્યારે તમે ખરીદો!
વોરેન બફેટનો સૌથી જાણીતો મંત્ર છે, 'જ્યારે બધા ડરી રહ્યાં હોય, ત્યારે તમે લાલચી બનો અને જ્યારે બધા લાલચી બને ત્યારે તમે ડરો.' એટલે કે જ્યારે માર્કેટમાં ઘટાડો હોય, રોકાણકારો ગભરાઈને શેર વેચી રહ્યાં હોય, તે તક હોય છે સારી ક્વોલિટીના શેર ખરીદવાની. 2008ની મંદીમાં જ્યારે વોલ સ્ટ્રીટમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો હતો ત્યારે બફેટ રોકાણ કરી રહ્યાં હતા અને આગળ ચાલી આ રોકાણ તેમના માટે કરોડો ડોલરનું સાબિત થયું.
પોર્ટફોલિયોનું ડાયવર્સિફિકેશન જરૂરી છે
બફેટનું માનવું છે કે ક્યારેય બધા પૈસાનું એક જગ્યાએ રોકાણ ન કરો. શેર બજારમાં ડાયવર્સિફિકેશન (Diversification) એટલે કે અલગ-અલગ સેક્ટર કે એસેટ ક્લાસથી રોકાણ કરવું જરૂરી છે. જેમ કે થોડા શેરમાં, થોડું સોનામાં કે રિયલ એસ્ટેટમાં રાખો. તેનાથી જો કોઈ એક સેક્ટરમાં નુકસાન થાય તો બીજુ બેલેન્સમાં રાખશે અને જોખમ ઘટી જશે.
જેટલું સહન કરી શકો એટલું જોખમ લો
શેરબજારમાં જોખમ રહેલું છે, પરંતુ દરેક વ્યક્તિએ પોતાની ક્ષમતાઓ અનુસાર જોખમ લેવું જોઈએ. તે આ મુદ્દાને એક આકર્ષક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે: "જો તમે નદીના કિનારે બેસીને બંને પગથી પાણીની ઊંડાઈ માપો છો, તો તમે ડૂબી શકો છો." પહેલા એક હાથે કાંઠાને મજબૂતીથી પકડી રાખો, એક પગથી સારું સંતુલન જાળવો, અને પછી ઊંડાઈ માપવા માટે બીજા પગને પાણીમાં ડુબાડો. આ તમને ડૂબવાથી બચવામાં મદદ કરી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે વિચાર્યા વિના તમારા બધા પૈસા એક જ રોકાણમાં રોકાણ ન કરો. ધીમે ધીમે બજારને સમજો, સંતુલન સ્થાપિત કરો અને પછી પગલાં લો. આ ખરેખર સમજદાર રોકાણકારની ઓળખ છે.
