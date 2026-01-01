બસ 2 મિનિટમાં જાણો વોરેન બફેટના 10 ગુરૂમંત્ર, તમારે પૈસા પાછળ દોડવાની જરૂર નહીં પડે, પૈસા તમારી પાસે જાતે જ આવશે!
આજે ઈન્વેસ્ટમેન્ટની દુનિયાના એક યુગનો અંત થઈ ગયો છે. 31 ડિસેમ્બર 2025ના 'ઓહમાના જાદૂગર' કહેવાતા વોરેન બફેટ પોતાની કંપની બર્કશાયર હેથવેના સીઈઓ પદેથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. 90 વર્ષની ઉંમર પાર કર્યા બાદ પણ બફેટનું સૌથી મોટું હથિયાર કોઈ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ નહીં, પરંતુ તેમની વાંચવા અને શીખવાની આદત રહી છે. જો તમે પણ પૈસાની પાછળ ભાગતા-ભાગતા થાકી ગયા છે તો તેમના આ 10 વિચાર તમારા માટે કોઈ વરદાનથી ઓછા નથી.
૧- જેટલું વધુ શીખશો, તેટલું વધુ તમે કમાશો
જેટલું વધુ શીખશો, તેટલું વધુ તમે કમાશો.
૨- સસ્તા અને સારા શેર ખરીદો
સસ્તા ભાવે સારા શેર ખરીદો, અને તમે મજબૂત વળતર મેળવશો.
૩- ઊંઘતી વખતે પણ પૈસા કમાવો
જો તમે ઊંઘતી વખતે પૈસા ન કમાતા હો, તો તમે આખી જીંદગી કામ કરતા રહેશો.
૪- તમારી લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખો.
શેરબજારના ઉતાર-ચઢાવ દરમિયાન તમારી લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખો.
૫- ધીરજ રાખો.
શેરબજાર ધીરજવાન લોકો માટે પૈસા કમાવાનું સ્થળ છે, અધીરા લોકો માટે નહીં.
૬- તમે જે સમજો છો તેમાં રોકાણ કરો.
એવા વ્યવસાયોમાં રોકાણ ન કરો જે તમે સમજી શકતા નથી.
૭- જ્યારે બધા ડરતા હોય ત્યારે લોભી બનો.
જ્યારે શેરબજારમાં બધા ડરતા હોય ત્યારે લોભી બનો, અને જ્યારે બધા લોભી હોય ત્યારે ડરતા રહો.
૮- શોર્ટકટ ધનવાન નથી બનાવતા.
શોર્ટકટ ધનવાન નથી બનાવતા; ધીરજ રાખનારાઓ જ ધનવાન બને છે.
૯- લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરો.
શ્રેષ્ઠ રોકાણ એ છે જ્યાં તમે તેને લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરી શકો.
૧૦- તમને ન ગમતા શેર વેચી દો
જો તમે ૧૦ વર્ષ સુધી સ્ટોક રાખવાનો ઇરાદો ન ધરાવતા હો, તો તેને ૧૦ મિનિટ માટે પણ ન રાખો.
