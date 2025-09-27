ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

20,000 કરોડની સંપત્તિ, 24,000 કરોડની કિંમતનું વિશ્વનું સૌથી મોટું ઘર... ચણીયા ચોળી પહેરીને ગરબા રમ્યા સૌથી સુંદર મહારાણી, જાણો

Most Beautiful Queen: મહારાણી રાધિકારાજે તેમની સાદગી માટે અને ક્યારેક સાડીઓના સંગ્રહ માટે સમાચારમાં રહે છે. ફરી એકવાર, મહારાણી સમાચારમાં છે.
 

Updated:Sep 27, 2025, 04:42 PM IST

1/9
image

Most Beautiful Queen: બરોડાની રાધિકારાજે ગાયકવાડ ઘણીવાર તેમની સાદગી માટે અને ક્યારેક તેમના સાડીઓના સંગ્રહ માટે સમાચારમાં રહે છે. ફરી એકવાર, બરોડાની મહારાણી સમાચારમાં આવ્યા છે. મહારાણીનું બિરુદ અને વિશ્વના સૌથી મોટા નિવાસસ્થાન સાથે, તેઓ સામાન્ય લોકોમાં ચણીયા ચોળી પહેરીને, ખુલ્લા પગે ગરબા અને દાંડિયા નાચતા જોવા મળ્યા હતા. આ દેખાવ જોઈને, લોકો ફરી એકવાર તેમની સાદગી પર વિશ્વાસ કરી ગયા.

2/9
image

સાડીમાં તેમના શાહી દેખાવથી ઘણીવાર દિલ જીતી લેતી મહારાણી ગરબા રાત્રે ચણીયા ચોળી પહેરેલી જોવા મળી હતી. બરોડાના રાજવી પરિવારની મહારાણી, જેમની સંપત્તિ દેશભરમાં ફેલાયેલી છે. ભલે કોઈ તેમની સંપત્તિ 20,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનો અંદાજ લગાવે, રાણી કોઈપણ ઢોંગ વિના ગરબા કરતી અને લોકોમાં ગરબા રમતા જોવા મળ્યા હતા.

3/9
image

24000 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યના વિશ્વના સૌથી મોટા ઘર, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસના માલિક, મહારાણી રાધિકારાજે ગાયકવાડ, ગરબા રમતા જોવા મળ્યા હતા. તેમણે તેમના મહેલના મોતી બાગ મેદાનમાં ગરબા કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ હેરિટેજ ગરબામાં રાણી પોતે ગરબાના સૂરો પર ગરબા રમતા જોવા મળ્યા હતા.

4/9
image

47 વર્ષીય રાધિકારાજે ગાયકવાડ બરોડાની રાણી છે. તેમના પતિ, સમરજીત સિંહ ગાયકવાડ, બરોડાના મહારાજા છે. તેમને ભારતની સૌથી સુંદર રાણીનો તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો છે. ફોર્બ્સ મેગેઝિને તેમને ભારતની સૌથી સુંદર રાણી તરીકે નામ આપ્યું છે.  

5/9
image

રાધિકારાજે ગાયકવાડ ગાયકવાડ રાજવી પરિવારની રાણી છે. તેમના પતિ, મહારાજા સમરજીત સિંહ ગાયકવાડ, દેશના સૌથી ધનિક ક્રિકેટર હતા. રાણી ગુજરાતના લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસમાં તેમના પરિવાર સાથે રહે છે. તેમની શાહી ફરજો નિભાવવા ઉપરાંત, તેઓ સામાજિક કાર્યમાં પણ ખૂબ જ સક્રિય છે અને પોતાને એક સામાજિક કાર્યકર્તા તરીકે સ્થાપિત કરી છે.

6/9
image

લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ ઉપરાંત, રાણી પાસે 20,000 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે. ગાયકવાડ પરિવાર દેશભરમાં અસંખ્ય મિલકતો ધરાવે છે. ગાયકવાડ પરિવારને રાજા રવિ વર્મા દ્વારા લખાયેલા અસંખ્ય ચિત્રો વારસામાં મળ્યા છે. સોના અને ચાંદીના દાગીના ઉપરાંત, ગાયકવાડ પરિવાર ગુજરાત અને વારાણસીમાં 17 મંદિરોના ટ્રસ્ટનું સંચાલન પણ કરે છે. તેમની પાસે અનેક રાજ્યોમાં મિલકતો પણ છે.

7/9
image

મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે 1886માં પહેલી મર્સિડીઝ-બેન્ઝ બેન્ચ પેટન્ટ મોટરવેગન ખરીદી હતી. રાજવી પરિવાર પાસે 1934ની રોલ્સ-રોયસ, 1948ની બેન્ટલી માર્ક VI અને 1937ની રોલ્સ-રોયસ ફેન્ટમ III પણ છે. તેઓ એક સમયે દેશના સૌથી ધનિક ક્રિકેટર હતા.

8/9
image

લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ એટલો મોટો છે કે તે બ્રિટનના શાહી મહેલ, બકિંગહામ પેલેસને સમાવી શકે છે. 500 એકરમાં ફેલાયેલો, તે 170થી વધુ રૂમ ધરાવે છે. 125 વર્ષ પછી પણ, આ મહેલ હજુ પણ મજબૂત રીતે ઉભો છે. તે 30494000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલું છે. વર્ષ 1890માં, રાજવી પરિવારે આ વિશાળ મહેલ બનાવવા માટે £180,000 એટલે કે ₹27 લાખનો ખર્ચ કર્યો હતો.

9/9
image

Housing.com મુજબ, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ વિશ્વના સૌથી મોટા ખાનગી રહેઠાણોમાંનો એક છે. આ મહેલ 3,04,92,000 ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલો છે. તેને બનાવવામાં 12 વર્ષ લાગ્યા અને 18,000 ગ્રેટ બ્રિટિશ પાઉન્ડનો ખર્ચ થયો. આજે, તે દેશનું સૌથી મોંઘુ ઘર છે.  

