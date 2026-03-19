હવામાન વિભાગની આગાહી અને અંબાલાલની ભવિષ્યવાણી : વાવાઝોડા જેવા તોફાનથી ગુજરાતમાં થશે ઉથલપાથલ

Weather Department IMD Forecast And Ambalal Patel Mavtha Ni Agahi : રાજ્યમાં ઉનાળાના સમયે મોસમનો મિજાજ બદલાયો છે. અનેક જિલ્લાઓમાં વાવાઝોડા જેવા પવન સાથે વરસાદનું આગમન થયું છે. વાવ થરાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. તો ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વાવાઝોડાએ તોફાન મચાવ્યું છે. આ કારણે ખેડૂતોની ચિંતા થઈ રહી છે. પરંતું હવામાન વિભાગની આગાહી અને અંબાલાલ પટેલની ભવિષ્યવાણી ચોંકાવનારી છે. 

Updated:Mar 19, 2026, 02:47 PM IST

હવામાન વિભાગની આગાહી 

1/5
image

હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાક માટે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આ વિશે માહિતી આપતા વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્મા જણાવે છે કે, રાજ્યમાં છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદ રહ્યો છે. સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતા વરસાદી માહોલ છવાયો છે. આજે પણ છૂટો છવાયો વરસાદ રહી શકે છે. ધૂળની ડમરી સાથે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. 

કયા કયા જિલ્લા માટે આગાહી 

2/5
image

હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, કચ્છ, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને પાટણમા કરા સાથે વરસાદ રહી શકે છે. જેથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. આવતીકાલે 20 માર્ચે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ, કચ્છમાં હળવો વરસાદ રહી શકે છે. 24 કલાક બાદ તાપમાનમા વધારો રહી શકે છે. આગામી સાત દિવસ તાપમાનમા 4-5 ડિગ્રીનો વધારો થશે. 

કમોસમી વરસાદને લઈને હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલની આગાહી

3/5
image

અંબાલાલ પટેલની ભવિષ્યવાણી કહે છે કે, પશ્ચિમ વિક્ષેપના કારણે રાજ્યનું વાતાવરણ બદલાયું છે. રાજ્યમાં આવતીકાલ 20 માર્ચ સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. તેજ પવન અને આંધી વંટોળ પણ આવી શકે છે.   

બીજા 3 વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે - અંબાલાલ 

4/5
image

જોકે, રાજ્યમાં વધુ 3 પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવવાની અંબાલાલ પટેલે નવી આગાહી કરી છે. 25 થી 26 અને 28 થી 31 માર્ચે પણ ફરી બે પશ્વિમ વિક્ષેપ આવશે. જેના કારણે રાજ્યનું વાતાવરણ ફરી બદલાશે. એપ્રિલ મહિનામાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવવાની હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. 

રાજ્યમાં 2 દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી 

5/5
image

નવી આગાહી કહે છે કે, 2 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી હાલ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદના વાદળો બંધાયા છે. અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે માવઠું પડી શકે છે. કમોસમી વરસાદનું એક કારણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પણ છે.  

weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલpredictionCyclone Alert

Trending Photos