હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની નવી આગાહી : ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટી ઉથલપાથલ થશે
Cyclone Alert : ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર સતત વધી રહ્યું છે. દાહોદ 12 ડિગ્રી સાથે સૌથી ઠંડુ શહેર બન્યું. આ સાથે મોટાભાગના જિલ્લાઓનું તાપમાન સામાન્યથી નીચુ નોંધાતા લોકો ઠુઠવાયા છે. આ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની તોફાની આગાહી આવી ગઈ છે.
જોરદાર પવન ફૂંકાશે
રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ સુધી તાપમાન યથાવત રહેશે. હવામાન વિભાગે પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરી છે. ઉત્તર પૂર્વમાંથી ભારે પવન ફૂંકાશે. હાલ રાજ્યમાં દાહોદમાં સૌથી ઓછું તાપમાન નોંધાયું છે.
રાજ્યમાં શિયાળાની ઋતુની દસ્તક વચ્ચે હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ તાપમાન ઘટવાની શક્યતા છે. યુરોપ અને એશિયા ખંડમાંથી આવતા ઠંડા પવનના કારણે ઠંડી પડી રહી છે. 18 નવેમ્બરથી 20 નવેમ્બર તાપમાનમાં વધારો થશે. હાલમાં લગભગ વાતારવરણ શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.
વાવાઝોડું આવશે
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 19 નવેમ્બર આસપાસ આરબ સાગરમાં લો પ્રેશર બનશે. તો બીજી તરફ, 24 નવેમ્બર આસપાસ બંગાળની ખાડીમાં ડીપ ડિપ્રેશન અથવા સાયક્લોન બનવાની શક્યતા છે. આ કારણે દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. નવેમ્બરના અંત તબક્કા વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં પણ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલની ખેડૂતોને સલાહ
તેમણે ખેડૂતોને સલાહ આપતા કહ્યું કે, રવિ પાકોમાં માટે સાનુકુળ વાતાવરણ રહશે. ઘઉં, જીરું સહિતના પાકો માટે હવામાન સારું રહેવાનું અનુમાન છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે અને 22 ડિસેમ્બર બાદ ગાત્રો થીજવતી ઠંડી પડશે. જાન્યુઆરી સુધીમાં લાનીનો બનવાનાં સંકેતને પગલે ઠંડી વધારે પડવાની શક્યતા છે.
