ગુજરાત પર મોટી આફત! એક સાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિય, આંધી-તોફાન સાથે વરસાદની આગાહી

Ambalal Patel And IMD For Gujarat Weather Forecast : ગુજરાતમાં ઉનાળાની તાપમાં અચાનક જ વરસાદી આફત આવી છે. અનેક જિલ્લામાં તો ચોમાસું બેસી ગયું હોય તેવું લાગ્યું. ગુજરાતમાં કાળઝાળ ઉનાળામાં અચાનક આવેલા કમોસમી વરસાદે જાણે ચોમાસાની યાદ અપાવી દીધી, પણ આ વરસાદ નથી, આફત છે. દ્વારકા જિલ્લામાં મેઘરાજાએ ધબધબાટી બોલાવી દીધી. બજારોમાં નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. આકાશમાંથી અવિરત મુશળધાર વરસાદે જળબંબાકારની સ્થિતિ ઊભી કરી દીધી છે. આકાશમાંથી અવિરત વરસાદે જળબંબાકારની સ્થિતિ ઊભી કરી. રોડ-રસ્તા પર નદીઓ વહી, ખેતરોમાં જળબંબાકાર થયો અને ધરતીપુત્રોની તૈયાર પાક પાણીમાં કોહવાઈ ગયો. મેઘરાજાની એન્ટ્રીથી જનજીવન ઠપ્પ થયું છે. પરંતુ આફત હજુ ટળી નથી. હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે...જુઓ ખાસ અહેવાલ... 

Updated:Apr 02, 2026, 09:46 PM IST

ફરી બદલાયું રાજ્યનું વાતાવરણ

આજે ફરી ગુજરાતનું વાતાવરણ બદલાયું. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં આજે વરસાદની આગમન થયું. તો વાવના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો. દ્વારકા, પોરબંદર, કચ્છમાં વરસાદ આવ્યો. દ્વારકાના કલ્યાણપુરમાં ભારે પવન સાથે માવઠું આવ્યું. તો ખંભાળિયા પંથકમાં પણ વરસાદ આવ્યો. પોરબંદરની સાથે ભૂજના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ આવ્યો. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં આજે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું.

હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલનું એલર્ટ 

ઉનાળામાં ચોમાસું બરાબર જામ્યું છે...પરંતુ આફત હજુ ટળી નથી. હવામાન વિભાગે આગામી બે દિવસ આંધી-તોફાન સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેકટર  એ.કે.દાસે કહ્યું કે, કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, દ્વારકા, રાજકોટમાં તીવ્ર વરસાદની શક્યતા છે. તો જામનગર, પોરબંદર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમન અને દાદરા-નગર હવેલીમાં પણ વરસાદ રહેશે અને અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 48 કલાકમાં મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપની આગાહી કરી છે. 3 થી 6 એપ્રિલ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને 40થી 50 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

ક્યાં આવશે વરસાદ?  

કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, મહેસાણા દ્વારકા, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જુનાગઢ ગીર સોમનાથ, અમરેલી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ દમન અને દાદરા-નગર હવેલી અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતમાં વધુ એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની આગાહી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. વધુ એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી શકે છે. 3 થી 6 એપ્રિલ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ આવી શકે છે. ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફુંકાવાની શક્યતા છે. 

આંધી-તોફાન સાથે વરસાદની આગાહી..

રાજ્યમાં ગાજવીજ અને આંધી-તોફાન સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી બે દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફુંકાઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠાની શક્યતા છે. 2 સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને વરસાદી ટ્રફ સક્રિય થયું છે. જેથી વરસાદ આવી શકે છે.

શું કરી અંબાલાલે આગાહી?  

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 3થી 6 એપ્રિલ વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવશે. તેમજ 40થી 50 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. 20 થી 26 એપ્રિલમાં તાપમાન ઊંચકાશે અને મે મહિનામાં બંગાળની ખાડીમાં ભારે વાવાઝોડાની શક્યતા છે. 20 થી 26 એપ્રિલમાં તાપમાન ઊંચકાશે. મે મહિનામાં બંગાળની ખાડીમાં ભારે વાવાઝોડાની શક્યતા છે. ઉનાળામાં વરસાદી આફત અને આગળ પણ ખતરો યથાવત છે. ત્યારે ખેડૂતો થી લઈને સામાન્ય જનતા સુધી સૌ કોઈ ચિંતામાં છે. 

