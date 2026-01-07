ગુજરાતમાં જોવા મળશે ઠંડીનું ટોર્ચર : હવામાન વિભાગે અમદાવાદ-ગાંધીનગર માટે કરી આગાહી
Gujarat Weather Forecast Today : ગુજરાતમાં હવે રહી રહીને ઠંડીની જમાવટ થઈ છે. ગુજરાતમાં હવે હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાની છે. ત્યારે હવામાન વિભાગની આગાહી પણ આવી ગઈ છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે કહ્યું કે, 6 જાન્યુઆરીથી 12 જાન્યુઆરી સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધુ ફેરફાર નહિ થાય. ત્યાર બાદ તાપમાનમાં ક્રમશ વધારો થતા ઠંડી ઘટશે. જોકે, હાલ અમદાવાદ-ગાંધીનગર સહિત 13 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા છે.
ભરશિયાળે માવઠું આવશે
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, 8થી 10 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ રહી શકે છે. કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ સહિતના ભાગોમાં વાદળો છવાઈ શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વાદળછાયુ વાતાવરણ રહી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વાદળછાયુ વાતાવરણ રહી શકે છે. આમ, રાજ્યના અમુક વિસ્તાર હળવો વરસાદ થઈ શકે છે.
જાન્યુઆરીમાં બીજુ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, દેશ અને રાજ્યમાં અગામી દિવસોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે. 15 થી 21 જાન્યુઆરી દરમ્યાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર વર્તાશે. ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. તેમજ અનેક વિસ્તારમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ રહેશે. રાજ્યના કેટલાક ભાગમાં કમોસમી વરસાદ થઇ શકે છે. તો 29 જાન્યુઆરી થી 5 ફેબ્રુઆરી દરમ્યાન પણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જેમાં ગુજરાતના વાતાવરણાં પલટાની અને કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી છે.
Trending Photos