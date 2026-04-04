7 એપ્રિલથી ગુજરાતમાં ફરી વરસાદ ત્રાટકશે, અનેક જિલ્લાઓ એલર્ટ પર : હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માની આગાહી
Gujarat Weather Forecast For Cyclonic Strom : ઉનાળાની ગરમીના સમયે કમોસમી વરસાદનું સંકટ મંડરાયું છે. શુક્રવારે રાજ્યના 28 તાલુકાઓમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો. જેમાં સૌથી વધુ દ્વારકાના કલ્યાણપુરમાં એક ઈંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો. જ્યારે ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં પણ ખાબક્યો એક ઈંચ વરસાદ પડ્યો. હજી પણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ફરી 7 એપ્રિલે હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. 7 એપ્રિલે કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી પડી શકે છે. તેમજ વરસાદી વાતાવરણના કારણે તાપમાનમાં પણ ઘટાડો થશે. હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીશ શર્માએ ગુજરાતના બદલાતા મિજાજ વિશે શુ કહ્યું તે જાણીએ.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માએ કહ્યું કે, હાલ વાતાવરણમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળી રહી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસર જોવા મળી રહી છે. બે સિસ્ટમના કારણે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી આવી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં વરસાદની આગાહી છે. આ કારણે તાપમાનમાં બે થી ત્રણ ડિગ્રીનો ઘટાડો થશે. 7 એપ્રિલે વેસટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ફરી હળવા વરસાદની આગાહી છે.
ક્યાં ક્યાં વરસાદ આવશે
હવામાન વિભાગે કહ્યું કે, કચ્છ, દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, મોરબી, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, દિવ, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લીમાં થન્ડર સાથે વરસાદની આગાહી છે. 7 એપ્રિલના કચ્છ ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી ગાંધીનગર
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, તારીખ 8 થી 10 એપ્રિલ દરમિયાન ગુજરાતમાં બીજા પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જોવા મળશે. આ કારણે ફરી ગુજરાતના તમામ ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. વરસાદની આગાહીના લીધે ગરમીમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના પણ છે. જેથી એપ્રિલ મહિનામાં ગરમીમાં ઘટાડો થતા થોડી રાહત મળશે.
અરબ દેશથી આંધી આવશે
અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર આંધી તોફાનની આગાહી કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે, હાલ ગરમી ઘટશે, પરંતું 20 એપ્રિલથી ગરમી વધશે. 26 એપ્રિલ બાદથી 43 ડિગ્રી તાપમાન પહોંચી જસે. પરંતું 11-20 મે મહિનામાં પવનની ગતિ સાથે આંધી આવવાની શક્યતા રહેશે. અરબ દેશની કાળી આંધી આવશે. 26 એપ્રિલ બાદથી અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં ભારે વાવાઝોડુંની શક્યતા છે. મે મહિનામાં અરબી સમુદ્રમાં અતિભારે વાવાઝોડાની શક્યતા છે. જોકે આ વાવાઝોડું ગુજરાતને અસર નહિ કરે. તે ઓમન તરફ જશે. જેથી ગુજરાતમાં તેની ખાસ અસર નહિ જોવા મળે.
