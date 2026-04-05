અંબાલાલ પટેલની એપ્રિલ-મે માટે નવી ભવિષ્યવાણી : કમોસમી માવઠા બાદ વાવાઝોડું અને વંટોળ પણ આવશે

અંબાલાલ પટેલની એપ્રિલ-મે માટે નવી ભવિષ્યવાણી : કમોસમી માવઠા બાદ વાવાઝોડું અને વંટોળ પણ આવશે

Weather Expert Ambalal Patel Forecast :  રાજ્યમાં ફરી એકવાર ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની આગાહી આવી ગઈ છે. 7 એપ્રિલે 11 જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે તેવી આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. પરંતુ તેઓએ આ સાથે જ એપ્રિલ મહિનમાં વાવાઝોડું ત્રાટકવાની પણ માહિતી આપીને ચોંકાવ્યા છે. 

Updated:Apr 05, 2026, 11:58 AM IST

ક્યાં ક્યાં વરસાદ આવશે 

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, આગામી 7 -8 એપ્રિલના રોજ ઉતર ગુજરાતના ભાગોમાં બનાસકાંઠા, હિંમતનગર, પંચમહાલના ભાગોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુરમાં પલટો આવશે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પલટો આવશે. ભારે પવન ગતિ સાથે વરસાદ આવશે. મધ્ય ગુજરાતમાં માણસા, વિરમગામ, સાણંદના ભાગોમાં પણ વરસાદ થશે.  

15 એપ્રિલથી ગરમી વધશે 

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, કમોસમી માવઠા બાદ ગરમીનો રાઉન્ડ આવશે. 15 એપ્રિલથી ગરમી વધવાની શરૂઆત થઈ જશે. જોકે, 16 પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવશે તેની ગરમીની અસર ફરી ઓછી થશે. 20 એપ્રિલ આસપાસ ગરમી સાથે પ્રિ મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 26 એપ્રિલ કાળઝાળ ગરમી પડશે. 

અંબાલાલની આ તારીખો નોંધી લો

આગાહીકારે કેટલીક નોંધી લેવા જેવી છે. જેમાં મોટી ઉથલપાથલ થવાની છે. 11-20 મેના રોજ આંધી-વંટોળ સાથે વરસાદ થશે. 24 મે થી 24 જૂન સુધીમાં વરસાદ થશે. 17 મેના રોજ અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું બનશે. 20 એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બનશે. 8 જુનના રોજ દરિયામાં પવનો બદલાશે. 

