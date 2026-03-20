હજુ આફત ટળી નથી! હવામાનના જાદુગર અંબાલાલ પટેલની વધુ એક ભયાનક આગાહી, લખી રાખજો આ તારીખ!
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં ઉનાળાની વચ્ચે કુદરતે કહેર મચાવ્યો છે. અચાનક આવેલા વરસાદ અને વાવાઝોડાએ ગુજરાતમાં વિનાશનું ભયાનક ચિત્ર ઊભું કર્યું છે. ઉત્તર ગુજરાતથી દક્ષિણ સુધી અને સૌરાષ્ટ્રથી કચ્છ સુધી, જ્યાં જુઓ ત્યાં તબાહી જ તબાહીના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. ખેતરોમાં લીલા પાક હવે વિનાશના દ્રશ્યોમાં ફેરવાઈ ગયા છે. પરંતુ આફત હજુ ટળી નથી. શું છે અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી? ચાલો જાણીએ.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. કચ્છ, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને પાટણમાં ધૂળની ડમરીઓ અને ભારે પવન સાથે કરા પડી શકે છે. ખરાબ હવામાનને જોતા માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી 24 કલાક બાદ વરસાદી માહોલ ઘટતા તાપમાનમાં 4 થી 5 ડિગ્રીનો વધારો થશે, જેનાથી ગરમીનો પારો ઉંચકાશે.
ખેડૂતો માટે આ આફત કોઈ સપનાથી ઓછી નથી. ઉભા પાકને ભારે નુકસાન, મહેનતનું ફળ પળવારમાં બરબાદ થઈ ગયું છે. ગાજવીજ સાથે આવેલા પવન અને વરસાદે ખેતરોને જ નહીં, શહેરો અને ગામડાંને પણ હચમચાવી દીધાં છે. ક્યાંક હોર્ડિંગ તૂટી પડ્યા છે, તો ક્યાંક મંડપ ધરાશાયી થયા છે. રસ્તાઓ પર અવ્યવસ્થા અને ડરનો માહોલ છે. લોકો હજુ પણ આ આફતમાંથી બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પરંતુ સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે આ સંકટ હજુ અટકવાનું નથી. જી હા... જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ફરી એક મોટી આગાહી કરી છે. માર્ચના અંત અને એપ્રિલમાં ફરી માવઠાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે.
ગુજરાતમાં હાલ ચારેબાજુ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે હવામાનના જાદુગર અંબાલાલ પટેલની ફરી એક ભયાનક આગાહી સામે આવી છે. હાલ સ્વેટર ગયું, પંખા આવ્યા, પણ હવે છત્રી તૈયાર રાખવા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે. અંબાલાલની આગાહીથી જગતના તાત એવા ખેડૂતો ચિંતામાં પેઠા છે. પશ્ચિમિ વિક્ષેપના કારણે વાતાવરણ બદલાયું છે. ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં તેજ પવન અને આંધી-વંટોળની પણ આગાહી કરાઈ છે. 20 માર્ચ સુધી રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે.
જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ફરી એક મોટી આગાહી કરી છે. માર્ચના અંત અને એપ્રિલમાં ફરી માવઠાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. 22 માર્ચથી રાજ્યમાં ફરી પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થશે અને 25થી 28 માર્ચ વચ્ચે બીજી સિસ્ટમ આવશે. જેના કારણે ફરી કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. જે ખેડૂતો માટે વધુ નુકસાનકારક બની શકે છે. 10 એપ્રિલ આસપાસ પણ માવઠાની સંભાવના છે. એટલે કે કુદરતનો કહેર હજુ ચાલુ રહી શકે છે.
હા, વચ્ચેના બે દિવસ થોડો રાહતનો શ્વાસ મળશે. પરંતુ ગરમીમાં વધારો થશે. 14 એપ્રિલે ફરી પવનની શક્યતા અને 24 એપ્રિલથી 4 મે વચ્ચે ફરી વરસાદનો દોર શરૂ થઈ શકે છે. અંબાલાલે મે અને જૂનમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડાની પણ આગાહી કરી છે. તો સ્પષ્ટ છે કે આ સીઝનમાં હવામાનનો મૂડ અણધાર્યો છે. ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય અને રાજ્ય માટે એલર્ટ રહેવાનો સમય છે.
